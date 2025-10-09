Cât de aproape este, de fapt, pacea dintre Israel și Hamas? Planul lui Trump pentru Fâșia Gaza, între acord istoric și iluzie diplomatică

Armistițiul istoric dintre Israel şi Hamas, care face loc implementării planului de pace al lui Donald Trump, a fost primit cu entuziasm în Occident, cu rezerve în lumea arabă a Orientului Mijlociu şi a stârnit reacţii contradictorii în Israel. Există încă destule voci vehemente în cabinetul Netanyahu, precum cea a ministrului de finanţe Bezalel Smotrich care consideră că Hamas trebuie distrusă imediat după eliberarea ostaticilor, dar în general acordul aduce speranţa instaurării liniştii, după doi ani de teroare.

ADVERTISEMENT

Planul de pace al lui Trump pentru Fâşia Gaza are 20 de puncte

Planul în 20 de puncte al lui Donald Trump, asupra căruia au convenit părţile în negocierile de la Cairo, este extrem de limpede în prima sa parte. Hamas urmează să elibereze 20 de ostatici israelieni în viață în termen de 72 de ore de la ratificarea acordului de către guvernul israelian – care are loc joi – , iar Israelul urmează să își retragă forțele pe o linie convenită în acord și să elibereze aproximativ 2.000 de palestinieni din închisori – aproximativ 250 cu condamnări pe viață și peste 1.700 de locuitori din Gaza, reținuți după octombrie 2023. Hamas a anunțat că i-a dat Israelului o listă a ostaticilor deținuți în enclavă și o listă a prizonierilor palestinieni pe care îi vrea eliberaţi. Printre aceștia se numără Marwan al-Barghusi, liderul Fatah, și Ahmed Sa’adat, fost lider al Facțiunii Populare pentru Eliberarea Palestinei, care execută mai multe condamnări pe viață.

Atât Israelul, cât şi Hamasul sunt perfect de acord cu prima fază a planului lui Trump. Această fază implică implementarea primelor două puncte din cele 20, astfel că dincolo de euforia de moment, există destul semne de întrebare legate de ce se va întâmpla peste câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Dezarmarea Hamas, unul din punctele fierbinţi ale planului lui Trump pentru Fâşia Gaza

Următoarele puncte se referă la pentru ajutorul umanitar, iar deja de aici situaţia începe să devină problematică. Cantitatea ajutorului acordat trebuie să fie în concordanță cu acordul din 19 ianuarie 2025, care a stabilit un armistițiu de câteva săptămâni. Israelul l-a încălcat în martie, acuzând Hamas că nu a implementat prevederile acordului privind eliberarea ostaticilor. în martie a fost însoțită de o blocadă de 11 săptămâni a livrărilor de ajutor umanitar către Fâșia Gaza.

„Fără mecanisme aplicabile, hărți, cronologii, verificare etapizată și o adevărată responsabilitate locală, riscă să fie un spectacol de scurtă durată, nu o pace durabilă”, avertizează Carol Daniel-Kasbari, specialistă în analiza conflictelor şi expertă în problemele Orientului Mijlociu. „Designul eșuează în punctele dure ale acordului. În primul rând, tratează practic dezarmarea ca pe o predare, cerând ca un actor armat (n.r. – Hamas) să renunțe la orice influență înainte de a exista garanții politice credibile și protecții de securitate”, continuă ea, într-o analiză publicată în .

ADVERTISEMENT

„În al doilea rând, formularea retragerii este vagă. Dacă o „retragere” va fi la pachet cu continuarea controlului perimetrului, a spațiului aerian, a trecerilor de frontieră sau a excepțiilor de securitate, locuitorii o vor percepe ca pe o ocupație sub o nouă formă”, mai spune Carol Daniel-Kasbari. Afirmaţiile sale sunt susţinute şi de o analiză din The New Yorker, unde faimoasa analistă Robin Wright, autoarea a cinci cărţi despre Orientul Mijlociu, îl vede pe Donald Trump marele câştigător al unui acord în Fâşia Gaza. Înţelegerea dintre Israel şi Hamas se potriveşte perfect în planul său, Trump făcând lobby puternic pentru a-i fi decernat Premiul Nobel pentru Pace. Câştigătorul va fi anunţat vineri, 10 octombrie. iar Casa Albă a făcut deja publică o listă a şefilor de stat care susţin ca Donald Trump să primească această distincţie.

ADVERTISEMENT

The New York Times: „Acordul anunţat de Trump poate fi doar un alt răgaz temporar în Gaza”

O „Autoritate pentru pace”, compusă din Donald Trump și fostul prim-ministru britanic Tony Blair, urmează să supravegheze temporar implemnetarea acestui plan în Fâșia Gaza. În perioada de tranziție, Gaza va fi guvernată de o administrație formată din experți palestinieni și internaționali, ale căror activități vor fi supravegheate de consiliul menționat anterior. Administrația interimară va rămâne la putere în Fâșia Gaza până când Autoritatea Palestiniană „va trece printr-o reformă semnificativă”.

Conform propunerii lui Trump, Hamas nu va avea nicio influență asupra guvernării Gazei după război – nici direct, nici indirect. Toată infrastructura militară a Hamas, inclusiv tunelurile subterane și instalațiile de producție a armelor, vor fi distrusă, în timp ce observatori independenți vor supraveghea demilitarizarea Fâşiei.

ADVERTISEMENT

Deși Hamas și Israelul au convenit provizoriu să implementeze întregul plan, nu există un acord deplin asupra tuturor punctelor sale. Benjamin Netanyahu respinge posibilitatea unei Palestine independente, Hamas nu este de acord cu dezarmarea completă și cu predarea conducerii Fâșiei Gaza unui alt organism decât unul compus din palestinieni și supravegheat de Autoritatea Palestiniană. Astfel, dincolo de primele puncte situaţia pare în continuare dificil de gestionat. De altfel, comentatorul David Sanger, de la The New York Times, avertizează că „acordul de ‘pace’ pe care Trump l-a anunțat pe Truth Social poate fi un alt răgaz temporar într-un război care a început odată cu înființarea Israelului în 1948 și nu s-a încheiat niciodată”.