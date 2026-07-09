Sport

Cât de apropiat era Gabi Mureșan de Dumnezeu. Ce spunea despre biserică

Cât de apropiat era, de fapt, Gabi Mureșan de Dumnezeu. Ce spunea fostul fotbalist despre biserică și ce sfat le oferea cetățenilor din localitatea Apold.
Iulian Stoica
09.07.2026 | 13:13
Cat de apropiat era Gabi Muresan de Dumnezeu Ce spunea despre biserica
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Cât de apropiat era Gabi Mureșan de Dumnezeu. Ce spunea despre biserică. Foto: Colaj Fanatik
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Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere cu o veste teribilă în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Gabi Mureșan, unul dintre cei mai emblematici jucător din istoria CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Fostul mijlocaș s-a înecat într-un lac din apropierea Apold, localitate în care era primar.

Cât de apropiat era Gabi Mureșan de Dumnezeu

Gabi Mureșan era primar în localitatea Apold din 2020. Dacă inițial și-a câștigat locul în fruntea cetățenilor cu un procentaj de puțin peste 60%, al doilea mandat a cunoscut un succes impresionant: aproape 89% dintre localnici au pus ștampila de vot în dreptul numelui fostului fotbalist.

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În timpul în care s-a aflat în fruntea localității, Gabi Mureșan a avut o relație foarte bună cu biserica. Acesta a oferit ajutor locașurilor de cult, fiind un om cu o credință profundă. Edilul mergea aproape în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și îi îndemna pe cetățeni să urmeze calea credinței.

„Dacă noi, ca primărie, și eu, ca primar, nu susținem biserica, degeaba aștepți de la ceilalți. Trebuie să ne apropiem de biserică și să vină cât mai multă lume, pentru că biserica nu e a preotului, e a noastră, a oamenilor, de fapt. Și pentru noi trebuie să facem lucrul acesta.

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Reușesc să ajung la slujbe și aici, cam la trei săptămâni. Noi avem în comună trei biserici și le cam combin, o duminică și o duminică, atât cât îmi permite timpul. Caut întotdeauna să merg la biserică. Și pot să vă mai spun ceva; comuna noastră e compusă din patru sate și avem proiect pentru a face o biserică micuță. Într-un singur sat nu avem biserică și acum suntem pe drumul de a face o bisericuță”, spunea Gabriel Mureșan, potrivit Trinitas TV.

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Reacția Primăriei Apold după moartea lui Gabi Mureșan

Având în vedere că a obținut al doilea mandat cu un procent de aproape 89%, Gabi Mureșan era extrem de apreciat de cetățenii din Apold. Primăria a transmis un comunicat după decesul fostului fotbalist și edil, iar cetățenii din comunitate au fost profund îndurerați de vestea morții sale.

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„Dragi oameni ai comunității,  Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold după moartea lui Gabi Mureșan.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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