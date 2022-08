Cât de bine arată Anamaria Prodan la 49 de ani! S-a pozat într-un costum de baie extrem de provocator!

Anamaria Prodan are o siluetă de invidiat la cei 49 de ani. Drept dovadă este o fotografie recentă, în care impresara de fotbal apare într-un costum de baie provocator.

Anamaria Prodan s-a afișat într-un costum de baie provocator. Fanii au rămas uimiți

Anamaria Prodan s-a afișat, mai exact, , într-un costum de baie negru, care i-a scos în evidență formele apetisante. Fanii au asaltat-o cu mulțimi de comentarii de apreciere.

”Awesome siluette”/”❤️❤️❤️❤️🔥”/ ”Wow”, sunt o parte dintre comentarii.

Cum își menține silueta Anamaria Prodan

Anamaria Prodan are grijă de stilul său de viață pentru a arăta atât de bine. Este atentă la alimentație și să facă sport zilnic.

”Am început foarte tare să am grijă de mine. Am început să slăbesc, am început să merg la sală. Mănânc normal, puțin, regulat. Mă apropii de 50 de ani, fetele sunt mari, băieții cresc și trebuie să fie mândri copiii mei de mine.

Mănânc pește, salate, fructe de mare, câteodată carne, dar manânc foarte puțin. Când sunt acasă, merg în fiecare zi la sală”, a declarat Anamaria Prodan la emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Protv.

, iar între timp pare că și ea și-a găsit un nou partener, dar evită să confirme relația. Sunt zvonuri că ar forma un cuplu cu un medic din Arabia Saudită, care ar fi însurat.

”Sunt încă măritată, nu am cum să fiu cu alt bărbat. Când o să divorțăm o să fiu o femeie liberă. Până se pronunță divorțul, să-ți ții linia e o chestie de mândrie, de demnitate, de bun simț și de măreție.

Când se pronunță, atunci sunt o femeie liberă și mă pot afișa cu toată lumea., fără niciun fel de problemă. Eu și Reghecampf nu mai avem niciun fel de comunicare.

Când muncești 14 ani și ți se fură totul, e greu să nu te cerți. Sunt dezamăgită cumplit, dar asta e viața.”, a spus Anamaria Prodan pentru

, după ce s-a aflat despre infidelitatea antrenorului cu Corina Caciuc.