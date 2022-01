Larisa Iordache a decis să renunțe la gimnastica de performanță. A suferit mai multe accidentări într-un timp scurt și a ajuns pe mâna medicilor.

Acum, fosta sportivă are destul timp liber pe care îl poate petrece așa cum își dorește.

De curând, aceasta a postat mai multe fotografii în care le-a arătat fanilor cât de bine arată în costum de baie.

Cât de bine arată Larisa Iordache și după ce a renunțat la gimnastică. Fotografia care le-a atras atenția fanilor

Larisa Iordache, în vârstă de 25 de ani, a fost nevoită să renunțe la sportul de performanță. Asta după ce a suferit multiple accidentări, dar și intervenții chirurgicale.

Acum, fosta gimnastă are o mulțime de timp liber pe care îl poate petrece la fel ca alți tineri de vârsta ei. De curând, aceasta a postat câteva fotografii în care apare în costul de baie lângă o piscină.

“Îndrăgostește-te de a avea grijă de tine. Îndrăgostește-te de calea vindecării profunde.

Îndrăgostește-te de a deveni cea mai bună versiune a ta, dar cu răbdare, compasiune și respect pentru propria ta călătorie”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile.

Fanii au fost încântați și i-au trimis imediat zeci de mesaje.

“Nu te cunoșteam înainte, până să ascult Podcast-ul lui Morar și da, ești tare! Felicitări pentru tot ceea ce ai realizat până acum, dar mai ales pentru faptul că nu te-ai lăsat și ai devenit mai puternică, precum pasărea Phoenix. Mult succes pe mai departe!.

Ești frumoasă. Superbă.”, sunt câteva dintre mesajele primite de fosta gimnastă.

Drama prin care a trecut Larisa Iordache

În anul 2020, Larisa Iordache a decis să participe la Campionatele Europene, dar gândul său a fost mereu la mama sa. Aceasta suferea de cancer și urma să treacă printr-o operație.

“În ziua de finale, în care am câștigat aurul la bârnă și aurul la sol, mi-a trimis mesaj și mi-a zis: Eu știam că ești bună, dar atât de bună chiar n-am crezut. După mi-a zis că se pregătește de operație. Ulterior am aflat că sânul a fost extirpat. Boala avansase destul de mult.”, a povestit gimnasta în

În iunie 2021, mama Larisei Iordache s-a stins din viață. Din păcate fosta gimnastă nu a putut să petreacă timpul pe care și-l dorea alături de mama sa. A fost în cantonament, apoi a participat la Olimpiada de la Tokyo.

“Am trecut prin niște stări foarte grele. În momentul în care am plecat la Jocuri eu am fost în stare de șoc pentru că nu am simțit atât de tare dorul de mama. Îmi era dor de casă. Cu toate că vorbeam în fiecare seară cu ea și îi spuneam: Te rog, apari în visul meu; Te rog, apari în visul meu. Mi-a dat două semne înainte de Jocuri”, a mai povestit fosta sportivă.