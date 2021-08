Iată cât de bine arată Silvia Chifiriuc la 48 de ani. Soția lui Petre Roman are grijă de corpul ei și are o siluetă de invidiat, așa că fostul premier are cu ce să se mândrească.

Bruneta are grijă la ceea ce mănâncă și face sport regulat ca să aibă acest trup de adolescentă. Partenera de viață a lui Petre Roman a publicat imagini din vacanță, îmbrăcată într-o ținută lejeră.

Cât de bine arată Silvia Chifiriuc la 48 de ani. Cum se menține soția lui Petre Roman

Uite cât de bine arată Silvia Chifiriuc la 48 de ani! a postat imagini din vacanță, îmbrăcată într-o ținută lejeră care i-a pus silueta în evidență.

Petre Roman și-a dus familia în vacanță în Grecia, la Golful Saronic, însă soția lui nu a postat imagini în costum de baie. În schimb, bruneta a optat pentru o bustieră și o fustă scurtă.

La un moment dat, Silvia Chifiriuc a fost întrebată cum reușește să arate atât de bine. Aceasta a spus că are grijă la alimentele pe care le consumă și face sport în mod regulat. La acestea se adaugă sauna și masajul.

„Fac sport de trei-patru ori pe săptămână. Urc pe munte, înot. Doar am stat la mare, îmi place foarte mult să înot. Mai fac si un pic de saună, masaj. Ador masajul”, a declarat soția fostului premier al României, potrivit .

Cum s-au cunoscut Petre Roman și Silvia Chifiriuc

Cu ceva timp în urmă, a povestit cum l-a cunoscut pe actualul soț. Cântăreața și fostul premier s-au căsătorit în 2009, iar ea este cu 26 de ani mai tânără. Cei doi au și un fiu, Petrus, în vârstă de 11 ani.

Cei doi s-au cunoscut în avion, Petre Roman fiind cel care a invitat-o pe brunetă să se așeze pe locul liber de lângă el. Cei doi au povestit despre diverse lucruri și au ținut legătura și după acea primă întâlnire.

„L-am cunoscut pe Petre în aer. Întâmplarea a făcut să avem locuri în acelaşi avion. Era o cursă Milano- Bucureşti. Petre, care avea locul de lângă el liber, m-a rugat să stau acolo şi astfel am făcut cunoştinţă.

Ţin minte că am vrut să mă reîntorc la locul meu la un moment dat, dar el tot spunea ‘Hai, mai stai, mai stai, mai spune-mi!’. Şi am tot stat de vorbă până la aterizare.

Apoi, am menţinut legătura şi, după o vreme, a venit şi ziua când el a decis să închidă uşa trecutului şi să deschidă, alături de mine, uşa unui viitor nou, împreună”, a declarat Silvia Chifiriuc.