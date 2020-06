Cât de bine poate să arate Claudia Pătrășcanu la aproape un an de la despărțirea de Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu s-a reinventat după despărțirea de Gabi Bădălău.

Dacă în timpul mariajului cu omul de afaceri artista se îmbrăca mai mult ca o doamnă, în prezent, vedeta TV a optat pentru ținute mai extravagantă.

Ba mai mult, cântăreața chiar s-a apucat de sport, a slăbit și arată ca o puștoaică, deși este mama a doi copii.

Claudia Pătrășcanu, într-o formă de zile mari

Artista are mulți admiratori pe rețelele de socializare. Fanii îi fac complimente și o felicită pentru că este o femeie puternică, dar și pentru că nu a renunțat să aibă grijă de ea.

Astfel, Claudia Pătrășcanu apare pe ineternet îmbrăcată în ținute menite să-i pună în evidență calitățile fizice.

Acum, Claudia Pătrășcanu pozează ca o puștoaică și este tot mai prezentă pe rețelele de socializare, lucru pe care în mariajul cu Bădălău nu îl făcea. Cântăreața are mai multe colaborări cu tot diferite branduri, dar și planuri pe plan profesional.

În vârstă de 38 de ani, Claudia Pătrășcanu se află într-o formă de zile mari și reușește chiar și acum să atragă privirile celor din jur.

Divorț cu scandal

Cântăreața a anunțat la mijlocul lunii august, în 2019, că s-a despărțit de tatăl celor doi copii ai săi, după o serie de infidelități.

Aceasta își acuza soțul că pleca de acasă cu zilele și se întorcea mereu cu o atitudine sfidătoare la adresa ei.

Gabi Bădălău nu a făcut comentarii pe marginea subiectului, însă Claudia Pătrășcanu s-a văzut nevoită să părăsească locuința socrilor în care stătea cu soțul și cei doi copii.

Deși a suferit enorm și încă nu s-a acomodat cu gândul că în curând va fi o femeie divorțată, artista a adus schimbări benefice în viața ei.

Mai întâi a scos o piesă ”Tată de duminică”, dedicată special fostului soț, după care a vizitat câteva cabinete de înfrumusețare.

În prezent, vedeta TV locuiește la Constanța cu cei doi copii, împreună cu mama sa, care o ajută în creșterea micuților.

Claudia Pătrășcanu face naveta Constanța-București, pentru a lua parte la evenimentele mondene la care este invitată, dar și la emisiunile TV.

Scandalul dintre ea și Gabi Bădălău a ținut luni de zile, iar în prezent, lucrurile s-au mai domolit între ei. Cei doi au căzut de acord ca despărțirea să fie pe cale amiabilă, inclusiv procesul de divorț care este în curs. ” La mine au venit anul acesta toate și a trebuit să lucrez cu mine foarte mult. Am fost cu copiii, nu singură. Eu dacă îi am pe băieți, am totul. Abia acum tot universul se învârte în jurul meu și al copiilor.

Dacă înainte se învârtea în jurul fostului soț și a familiei, acum e altfel. Am înțeles că trebuie să mă iubesc mai mult. Am învățat, am studiat. Am uitat de existența mea și am pus alte lucruri pe primul loc, dar uitasem să mă iubesc pe mine.

Au fost la tatăl lor de Paște. Anul acesta de Crăciun vor fi cu mine. Majoritatea timpului îl petrecem împreună. Suntem pe un drum bun”, a declarat Claudia Pătrășcanu, în luna mai, la TV.