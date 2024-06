Cât de bogat este azi Radu Mazăre. Cum a reușit fostul primar să facă bani chiar și în închisoare

Radu Mazăre era văzut ca un fel de milionar excentric, pe vremea când era în fruntea municipiului Constanța. La mijlocul anilor 2000, el scria în declarația de avere că deține 267.000 de euro în numerar și 5.000 de euro în bănci, un apartament de 183 mp în București și o șalupă.

Prejudiciul de 114 milioane de euro nu a fost recuperat

Neoficial, se vorbea despre un adevărat imperiu pe care fostul edil și-l construise prin diverși intermediari, totul culminând cu ” ”, care ar fi costat peste 1,3 milioane de euro, potrivit relatărilor unor foști asociați.

Pe de altă parte, Mazăre a reușit să obțină eliberarea înainte de termen fără ca statul român să recupereze prea mult din prejudiciul de 114 milioane euro, din . Totul pentru că avocații lui au invocat Codul Penal din 1968, care nu prevedea obligația ca persoana condamnată să achite prejudiciul pentru a beneficia de eliberare.

Radu Mazăre s-a adaptat destul de bine în închisoare și chiar a reușit, cel puțin în teorie, să facă bani din afacerile pe care încă le deține. Unele dintre acestea au înregistrat profit, care s-a împărțit acționarilor, sub formă de dividende (asta în cazul în care nu s-a pus sechestru pe părțile sociale).

Ce firme deține azi Radu Mazăre

Cel mai important business în care Radu Mazăre apare este o firmă care se ocupă cu închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare sau închiriate. Sigma Trading SA a avut rezultate excelente în anul 2022 (ultimul în care și-a publicat rezultatele), cu o cifră de afaceri de 1,22 milioane lei și un profit de 465.000 de lei.

Firma are doar trei angajați, iar Radu Mazăre deține aici 15,33%. Ceilalți acționari sunt considerați apropiați ai fostului primar: Nicușor Constantinescu, Gabriel Sorin Strutinski, Cârciog Diana și Cârciog Ioana.

În structura firmei apare și o societate comercială, Five-Holding SA, care construiește și deține mai multe magazine și blocuri în Constanța. Acționar majoritar la Five-Holding este un offshore cu sediul în Cipru, Cypres Capital Management Ltd, care deține 86% din business. Societatea a avut o cifră de afaceri de 159,8 milioane lei și un profit de 1,35 milioane lei.

O altă firmă în care Radu Mazăre deține acțiuni este Alliance Qwest Company SA. Societatea se ocupă tot cu închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare și este deținută în proporție de 92% de Șantierul Naval Carsinav SRL, cu sediu în Hârșova. Aici, Mazăre deține un procent de 0,57% și este asociat cu Nicușor Constantinescu, Mircea Nelu, George Secarea și alți acționari (sub 0,5%). În 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 414.000 lei și un profit de 553.700 de lei.

Închirierea de imobile, cea mai profitabilă afacere

Eurosantis Com Invest SA este o altă societate fondată de Radu Mazăre în urmă cu 10 ani, care a înregistrat o cifră de afaceri de 44.000 de lei și o pierdere netă de 8.500 de lei. Firma se ocupă tot cu închirierea de imobile, iar Mazăre mai deține aici 4,6%, la fel ca amicul său, Nicușor Constantinescu.

Mazăre și Constaninescu mai dețin câte 8% din compania Comtext SA, restul acțiunilor fiind deținute de Marreano Investments Ltd (24,1$), Worldwide Income Network Ltd (23,7%), Maria Secarea (23,6%), KLD Services SRL (8%) și alți acționari (4,39%). Compania care se ocupă cu comerțul textilelor în magazine de specialitate este inactivă fiscal încă din 2015, însă nu este radiată. Firma a fost înființată în 1991, an în care avea 138 de magazine și puncte de lucru în județul Constanța.

Silk Estate SA, firmă înființată în 2013, cu Radu Mazăre printre fondatori, a înregistrat, în 2022, un profit de un milion de lei, la o cifră de 1,4 milioane lei, cea mai mare din istoria sa. Aici, Mazăre mai are 0,72%, iar în structură apar cam aceeași acționari: Mircea Nelu (93%), George Secarea (2%), Nicușor Constantinescu (0,72%), KLD Services SRL (0,72%), Eurosantis SRL (2%) și alți acționari (0,6%). Firma se ocupă, de asemenea, cu închirierea și subînchirierea de imobile.

Radu Mazăre a mai fost asociat în business-uri care au fost închise, printre care: Tomis Marketing&Services SRL, Concordia Press SA, Royal Distribution Services SRL, Ideea Contrast SRL, Conpress Group SRL și Xenoti SRL.