Cât de bogat este Serghei Mizil. Afaceristul nu se mai ascunde după deget. ”Eu nu am fost niciodată sărac”

Serghei Mizil nu mai are nevoie de nicio introducere. Este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România, iar o mare parte din viață și-a petrecut-o în atenția publicului. Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, Serghei Mizil a fost mai sincer ca niciodată. Afaceristul a recunoscut ce avere are, de fapt.

Lui Serghei Mizil i-a plăcut mereu să își trăiască viața la maxim

Serghei Mizil este o persoană care și-a trăit viața așa cum i-a plăcut cel mai mult. Afaceristul nu s-a uitat niciodată la bani și s-a asigurat că se bucură din plin de fiecare moment.

, ba chiar s-a bucurat de lux, inclusiv în perioada comunismului. Cu un stil de viață opulent și aparte, nu este de mirare că acesta a tras invidia celor din jur.

Controversatul afacerist a fost mereu sincer și a spus lucrurilor pe nume. Pentru că nu are nimic de ascuns, acesta a acceptat invitația lui Denise Rifai de a răspunde fără ocolișuri celor ”40 de întrebări”.

Încă de la început, Serghei Mizil a vrut să fie transparent, așa cum îl știu cei care îl urmăresc de ani de zile. Și pentru că publicul a fost mereu curios să afle ce avere are Serghei Mizil, de pe lista de întrebări nu a lipsit nici această curiozitate.

Ce avere are, de fapt, Serghei Mizil. Afaceristul primește de la stat o pensie de 1.200 de lei.

Serghei Mizil a recunoscut că, deși a avut mereu noroc la bani, nu a fost niciodată o persoană care să alerge după ei. Afaceristului nu i-a plăcut niciodată să aibă o viață plictisitoare, de birou. Din contră, a preferat să se bucure de celebritate și de tot ce i-a oferit aceasta.

”Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața.”, a spus Serghei Mizil în

Pe lângă , afaceristul în vârstă de 70 de ani beneficiază și de o pensie din partea statului. Aceasta nu este deloc una mare, iar Serghei recunoaște că i-ar fi imposibil să trăiască doar din această sumă pe care o încasează lunar.

”1.200 de lei, îmi vine în bancă. Primesc mesaj pe telefon când îmi intră banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus.”

Serghei Mizil a și îmbrățișat rețelele sociale. Cei care îl urmăresc, sigur au observat că acesta este foarte activ pe TikTok. Serghei face live-uri ori de câte ori are ocazia și, în ciuda faptului că mii de oameni sunt cu ochii pe el, aceasta nu monetizează nimic.

”Mi-au trimis o notificare că instig la ură de rasă, la consum de alcool și că îi învăț la substanțe interzise și mi-au tăiat monetizarea pe viață. Mă raportează multă lume, cred că au boală pe mine.”