Cât de bogat este tatăl lui Sorin Grindeanu. Ce venituri lunare a încasat și ce moștenire impresionantă a primit soția sa

ADVERTISEMENT

Președintele PSD Sorin Grindeanu (52 de ani) a vorbit la mijlocul săptămânii trecute despre varianta ca partidul pe care îl conduce să intre într-un guvern condus de un premier tehnocrat. Grindeanu a dezvăluit că și-ar dori ca noul prim-ministru să fie unul cu pregătire economică, care să își dea seama despre poziția sa, adică de premier al unei coaliții, nu unul care să fie doar al unei părți din coaliție, cum a susținut că a procedat Ilie Bolojan (57 de ani) în mandatul său, demis prin moțiune de cenzură.

Tatăl lui Sorin Grindeanu și-a dat demisia din funcția de consilier județean

„Depinde cine este acel tehnocrat, pentru că e important, având în vedere experienţa celor 10 luni de până acum, şi profilul pe care îl are acest prim-ministru nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniştri politici, având susţinere politică, dar depinde de persoană, evident”, a explicat liderul PSD. Sorin Grindeanu mai are în familia sa pe cineva care a făcut politică, pe tatăl său, Nicolae Grindeanu, care a fost profesor de matematică și director la Liceul Pedagogic „C.D. Loga” din Caransebeș, inspector școlar general la ISJ Caraș-Severin (până în 2016, când și-a dat demisia), dar și membru în Consiliul Județean Caraș Severin, din 2008 până în 2021.

ADVERTISEMENT

Conform datelor consultate de FANATIK, Nicolae Grindeanu și-a dat demisia din funcția de consilier județean PSD pe 18 iunie 2021, deși mandatul său s-ar fi terminat în 2024. Pe 7 iunie 2021, tatăl lui Sorin Grindeanu și-a depus ultima declarație de avere, din care reiese că deține un teren intravilan (grădină) de 300 metri pătrați, împreună cu soția sa, Ana, acesta fiind cumpărat în 2003 printr-un credit ipotecar în valoare de 20.000 euro. Mama lui Sorin Grindeanu a moștenit în 2009 un teren agricol de 5,68 hectare, un teren intravilan de 0,47 hectare și un fond forestier (pădure) cu o suprafață de 1 hectar, toate în Borlovenii Vechi ( județul Caraș-Severin).

La rubrica clădiri, Nicolae Grindeanu a menționat că el și soția sa dețin o casă de locuit la Caransebeș, de 300 metri pătrați, cumpărată în 2003 prin credit ipotecar. De asemenea, Nicolae și Ana Grindeanu o casă de locuit de 328 metri pătrați în Borlovenii Vechi. Portofoliul imobiliar al părinților liderului PSD este completat de un apartament la Giroc (județul Timiș) de 52,24 metri pătrați cumpărat în 2019.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Sorin Grindeanu mai avea un Renault Megane fabricat în 2007 cumpărat cu 2.000 lei. La rubrica activelor financiare, Nicolae Grindeanu a notat că avea un cont curent la o bancă în valoare de 209.920 lei, dar și un depozit bancar de 10.000 lei. La rubrica veniturilor anuale, Nicolae Grindeanu a specificat că a încasat 52.568 lei ca indemnizație consilier județean+comisie evaluare, 14.437 lei ca profesor la Liceul Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeș (plata cu ora) și 59.400 lei ca pensie.

ADVERTISEMENT

Câți bani a câștigat mama lui Sorin Grindeanu din activități agricole

În total, Nicolae Grindeanu a încasat 126.405 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de 10.533 lei. Soția sa, și ea fostă profesoară, a primit o pensie de 58.500 lei, la care s-au adăugat 12.162 lei din activități agricole la APIA Caraș-Severin – Reșița. În declarația de avere din 2020, Nicolae Grindeanu a notat că a încasat 70.091 lei (indemnizație consilier județean), 14.437 lei (plata cu ora la Liceul Pedagogic) și 46.460 lei (pensie), ceea ce înseamnă un venit anual total de 130.988 lei, adică 10.915 lei pe lună.

ADVERTISEMENT

Ana Grindeanu a avut o pensie de 42.498 lei, iar din activități agricole a primit 10.679 lei. Din declarația de avere din 2019, reiese că Nicolae Grindeanu a câștigat 60.012 lei (indemnizație consilier județean), 11.253 lei (plata cu ora la liceu) și 41.560 lei (pensie), adică un venit total anual de 112.825 lei, ceea ce înseamnă 9.402 lei pe lună. Ana Grindeanu a avut o pensie de 37.116 lei și a încasat 10.512 lei din activități agricole.

Potrivit declarației de avere completată în 2018, consultată de FANATIK, tatăl lui Sorin Grindeanu a câștigat 43.334 lei de la Consiliul Județean, 14.336 lei ca profesor și plăți restante hotărâri judecătorești și 36.611 lei ca pensie, adică un total de 94.281 lei (adică 7.856 lei pe lună), în timp ce soția sa a încasat 37.116 lei ca pensie și 10.090 lei din activități agricole.

ADVERTISEMENT

Nicolae Grindeanu i-a donat 10.000 euro nurorii sale

Din declarația de avere din 2016 reiese că Nicolae Grindeanu a vândut cu 35.000 euro un apartament de 76,74 metri pătrați din Caransebeș, pe care el și soția sa îl cumpăraseră în 1990. De menționat că, tot în 2016, Nicolae Grindeanu i-a donat 10.000 euro nurorii sale, Mihaela Grindeanu, , informație care apare în declarația de avere a lui Sorin Grindeanu din acea perioadă.

În februarie 2017, Nicolae Grindeanu a fost audiat de procurorii DNA, ca martor, într-un dosar de abuz în serviciu. DNA a cerut ca tatăl lui Sorin Grideanu să explice motivele pentru care, în calitate de inspector școlar general la ISJ Caraș-Severin, le-a dat voie cursanţilor Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” din Caransebeş să susţină examenele finale la Călan, acasă la managerul instituţiei de învăţământ. Procurorii au susţinut, în rechizitoriu, că şcoala dădea diplome de asistent medical chiar și celor care mergeau doar o zi la ore.

În decembrie 2016, când Sorin Grindeanu a fost desemnat premier, Nicoale Grindeanu a declarat pentru ziarul local Argument: „Este băiatul meu, un băiat vertical, care are capacitatea de a face ce este mai bine pentru noi. Are forță și putere de muncă. Sorin a trecut prin toate etapele consacrării politice și sunt convins că privește cu cea mai mare responsabilitate și răspundere această funcție atât de importantă în stat. Este un băiat modest, ce își vede în permanență de ceea ce are de îndeplinit, este foarte disciplinat și riguros, dacă a primit o sarcină nu se lasă până nu o duce la bun sfârșit.”