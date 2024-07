Cât de bogat trebuie să fie viitorul iubit al Lorenei Tonciu. Sora Andreei Tonciu nu ar alege pe oricine

Sora Andreei Tonciu, Lorena Tonciu, este momentan singură. Până acum nu a apărut nimeni special în viața ei, însă speră ca în curând să poată să își găsească prințul la care visează de ceva timp.

Cât de bogat trebuie să fie viitorul iubit al Lorena Tonciu

Lorena Tonciu a terminat masterul cu nota 10 și momentan se relaxează. Sora Andreei Tonciu spune că nu prea mai are chef de nimic, însă speră ca la un moment dat să plece în vacanță cu niște prietene.

ADVERTISEMENT

Odată cu acest lucru, aceasta își dorește ca în acel loc unde va ajunge să își găsească și prințul la care visează. Și totuși cum trebuie să fie bărbatul perfect pentru ea și pe ce pune preț aceasta?

Lorena Tonciu spune că . De altfel ea a dat exemplu bolidul de 50.000 de euro pe care părinții săi i l-au cumpărat. Astfel, viitorul său iubit trebuie să aibă mai mult.

ADVERTISEMENT

Sora Andreei Tonciu spune că nu își dorește un bărbat care să aibă mai puțini bani decât ea. Drept urmare, partea financiară contează destul de mult pentru aceasta când vine vorba de o relație.

”Eu nu am fost niciodată materialistă”

„Având în vedere că nu fac parte dintr-o familie săracă, nici foarte, foarte bogată, dar ne permitem aproape orice, iar părinții mi-au cumpărat o mașină pe care nu și-ar permit-o oricine, să ai o mașină de 50.000 de euro la 20 de ani nu cred că și-ar permite-o oricine.

ADVERTISEMENT

Da, iubitul meu categoric trebuie să aibă mult mai mulți bani decât mine. Nu o să iau unul mai amărât decât mine, asta clar”, a spus Lorena Tonciu, într-un interviu acordat pentru .

Sora Andreei Tonciu nu ia în calcul nici scenariul în care să se îndrăgostească de Iar deși recunoaște că nu este materialistă, își dorește totuși pe cineva cu o avere măcar precum cea a părinților săi.

ADVERTISEMENT

„Nu am cum să mă îndrăgostesc de unul cu mai puțini bani decât am eu. Nu există așa ceva. N-am cum, îmi pun stop la inimă, nu există așa ceva. Eu nu am fost niciodată materialistă, dar nu pot să stau nici cu unul mai sărac decât mine, având în vedere că familia mea are (avere, n. red.)”, a mai zis ea.