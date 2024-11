Cât de bogată este concubina lui Ioan Crișan. Cum a fost retrogradată de fiica afaceristului în ierarhia firmelor acestuia

Acum două săptămâni, fiica lui Ioan Crișan, Laura Bîlcea, a fost arestată preventiv, alături de cei doi complici ai ei, despre care procurorii susțin că au montat dispozitivul ce a provocat explozia mașinii afaceristului ucis pe 29 mai 2021. Cei trei se află încarcerați, pentru 30 de zile, în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Concubina lui Ioan Crișan are două apartamente și o casă

După moartea lui Ioan Crișan, . Până atunci, un rol important în gestionarea afacerilor l-a avut Aurora Ardelean, concubina lui Crișan, care a avut funcții de conducere în firmele Crimatex SRL și Primatex SRL. „Victima avea o relație foarte strânsă cu Ardelean Aurora-Elena, cei doi petrecând ocazional weekend-urile la casa de vacanță a milionarului”, sunt mărturii ale martorilor din dosar.

ADVERTISEMENT

Aurora Ardelean a fost, din 2020 până în 2024, consilier local în comuna arădeană Iratoșu, iar ultima declarație de avere completată este din 23 aprilie 2024. Din documentul consultat de FANATIK reiese că Ardelean deține un apartament de 110 metri pătrați la Arad, cumpărat în 2003, și un apartament de 79 metri pătrați la Iratoșu, achiziționat în 2006.

Tot la Iratoșu, Aurora Ardelean are o casă de locuit de 2.880 metri pătrați dobândită prin donație în 2013. Concubina lui Ioan Crișan are două mașini, un Opel și o Skoda, iar în conturi a strîns 20.372 euro și 4.655 lei. Ardelean a împrumutat două persoane fizice cu 30.000 euro, respectiv cu 20.000 de euro, fără să noteze care este termenul scadent al acestor împrumuturi.

ADVERTISEMENT

Ardelean nu deține bunuri sub formă de obiecte de artă și bijuterii și nici nu are datorii la bănci. La venituri anuale a completat că a încasat, ca dispecer la firmele Laurei Bîlcea, 15.187 lei (de la Primatex SRL) și 2.994 lei (de la Crimatex SRL). Ea a mai încasat o indemnizație de consilier local de 6.252 lei, astfel că venitul total anual în ultimul an a fost de 24.433 lei (2.036 lei pe lună).

Aurora Ardelean nu a declarat apartamentul pe care l-a vândut

În declarația de avere din 2023 sunt câteva diferențe față de cea din 2024. Astfel, în documentul din 2023 figurează încă un apartament la Iratoșu, de 83 metri pătrați, cumpărat în 2006, despre care Ardelean nu menționează că l-ar fi vândut în declarația din 2024, așa cum o obligă legea. Tot acolo, Ardelean a notat doar împrumutul de 30.000 euro, ceea ce înseamnă că cel de 20.000 euro a fost făcut în perioada iunie 2023-aprilie 2024.

ADVERTISEMENT

La venituri anuale, Aurora Ardelean a notat că a încasat 18.288 lei ca dispecer la Primatex, 2.244 lei ca dispecer la Crimatex și 5.844 lei ca indemnizație de la Consiliul local. Astfel, a avut un venit anual total de 26.376 lei, adică 26.376 lei pe lună. În toată această perioadă, Ardelean a fost, practic, subordonata fiicei lui Ioan Crișan, care deținea controlul celor două firme.

În declarația de avere din 2022, Ardelean a notat că a câștigat 8.232 lei de la Primatex și 8.932 lei de la Crimatex, dar și 4.870 lei în calitate de consilier. Așadar, venitul anual total a fost de doar 22.034 lei, adică 1.836 lei pe lună. Pe 24 mai 2021, cu doar 5 zile înainte de asasinarea lui Ioan Crișan, Aurora Ardelean a mai completat o declarație de avere.

ADVERTISEMENT

Cât a trăit Ioan Crișan, concubina a fost director la firmele acestuia

La veniturile care se referă la ultimul an fiscal, Ardelean a notat că era director la Crimatex și Primatex. Practic, , Ardelean a fost retrogradatată de Laura Bîlcea, care a numit-o în funcția de dispecer. Cu toate acestea, veniturile declarate sunt mici: 11.937 lei de la Crimatex și 912 lei de la Primatex, dar și 3.718 lei de la o altă societate comercială, unde era coordonator trafic.

Prima declarație de avere completată de Aurora Ardelean a fost în 2020, când a notat exact aceleași venituri pe care le-a completat și în documentul din 2021, ceea ce înseamnă că veniturile sale lunare erau de doar 1.380 lei, conform datelor consultate de FANATIK. La începutul lui 2024, Aurora Ardelean a anunțat că și-a dat demisia de la Crimatex, pe pagina sa de socializare.

„Astăzi, 15.01.2024, după 26 ani , a fost ultima zi de lucru în cadrul SC CRIMATEX SRL ARAD. Pe aceasta cale transmit mulțumiri tuturor colaboratorilor clienți, furnizori, dispeceri operatori în logistică, tuturor celor implicați în activitatea mea pe parcursul acestor ani. Mulțumiri foștilor și actualilor colegi. Și nu în ultimul rând aduc un omagiu celui care a fost Omul și Mentorul Crișan Ioan, fără de care eu, Aurora Ardelean, nu eram ceea ce sunt astăzi! Și, pentru că altceva nu știu să fac și îmi place, îmi voi continua activitatea în domeniul transportului”, a anunțat Aurora Ardelean.