Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă

Mike Tyson și Floyd Mayweather au mai multe lucruri în comun decât ar crede oricine. În primul rând au bifat o carieră de succes, sunt milionari și se pare că au și o pasiune arzătoare pentru mașini.

Cine sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather

Mike Tyson și Floyd Mayweather vor ajunge față în față în curând pentru un meci. Trebuie totuși menționat că aceștia au bifat reușite impresionante și fiecare în parte în lumea boxului. Spre exemplu, în cazul lui Mike Tyson, recordul profesional la categoria grea este de 50 de victorii și 7 înfrângeri, alături de alte două confruntări care s-au încheiat în remiză.

De cealaltă parte, Floyd Mayweather a bifat un record perfect de 50-0 și titluri mondiale în cinci categorii de greutate. Și se pare că ambii au profitat din plin de meciurile din ultimii ani și de altfel și-au și mărit soldul bancar.

. Până atunci însă, presa străină scrie și despre ”lupta” averilor dintre cei doi. Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt?

Ce proprietăți dețin cei doi campioni

Dacă ar fi să vorbim despre proprietăți, Mike Tyson, în vârstă de 59 de ani, a deținut mai multe locuințe în Ohio, Maryland, Nevada, Connecticut și orașul său natal, New York. Totodată, acesta are și un conac în Las Vegas, în valoare de 3,4 milioane de dolari.

Locuința are șase dormitoare și șase băi. De cealaltă parte, Floyd Mayweather, în vârstă de 48 de ani, a avut trei case memorabile. Acesta a cheltuit nu mai puțin de 26 de milioane de dolari pe o proprietate din Beverly Hills, în Los Angeles.

Locuința dispune de 6 dormitoare, un raft de vinuri pentru 225 de sticle, dar și o sală de cinema cu 12 locuri. Surprinzător sau nu, proprietatea mai are de asemenea și un magazin de dulciuri.

Totodată, acesta a mai cumpărat și o casă de vacanță open space cu 5 dormitoare, pe malul mării în Miami. Aceasta ar avea o valoare estimată la 7 milioane de dolari și vine la pachet cu o piscină, dar și cu un doc privat. Sportivul mai deține de asemenea și un conac în Las Vegas construit în 2018, a cărui valoare e estimată la 10 milioane de dolari.

Ce mașini dețin Mike Tyson și Floyd Mayweather

La capitolul mașini, Mike Tyson și Floyd Mayweather par că se întrec de asemenea. Astfel, primul dintre ei a deținut de-a lungul anilor o gamă vastă de Rolls-Royce, Ferrari și McLaren. O mare parte dintre ele au fost vândute din cauza datoriilor.

Astfel, în prezent, sportivul deține un Mercedes-Benz Clasa G în valoare de 184.000 de dolari. Totodată, el mai are și un Rolls-Royce Cullinan de 406.000 de dolari. Mayweather are și el o pasiune aparte pentru mașini.

Zvonurile spun că întreaga lui colecție ar valora în jur de 27 de milioane de dolari. Acesta deține mai multe Rolls-Royce-uri, 4 Bugatti Veyron care costă fiecare 2,3 milioane de dolari. Din ”flota” sa mai fac parte și un Lamborghini Aventador, în valoare de 372.000 de dolari, un Ferrari 488, estimat la 322.000 de dolari și un Mercedes G63 AMG, în valoare de 210.000 de dolari.

Ce afaceri au cei doi sportivi

Mike Tyson și Floyd Mayweather sunt pasionați nu doar de mașini, ci și de ceasuri. Aceștia dețin mai multe astfel de accesorii de lux, estimate la sute de mii de dolari. Iar când vine vorba de afaceri și aici există o ”concurență”.

Astfel, pe lângă box, Floyd Mayweather deține propria companie de promovare. Aceasta s-a extins în televiziune, filme, dar și evenimente muzicale. În același timp, marele sportiv și-a cumpărat o echipă în campionatul NASCAR și propriul club de striptease.

El a investit și în imobiliare, inclusiv în 10 zgârie-nori și un complex de locuințe accesibile în New York. Acesta din urmă ar avea nu mai puțin de 1.000 de apartamente, în valoare de 418 milioane de dolari.

De cealaltă parte, Mike Tyson a intrat în anul 2016 în industria care oferă diverse produse cu marijuana. De altfel acesta are în plan și o stațiune complexă intitulată „în lumea minunilor canabisului”.

Conform presei străine, marele sportiv ar încasa în jur de 677.000 de dolari pe lună din afacerile sale. Iar acestea nu se limitează doar la SUA, pentru el mai deține și o „cafenea” în Amsterdam, scrie The Sun.

Ce averi au adunat Mike Tyson și Floyd Mayweather

La capitolul avere, Mike Tyson a cheltuit enorm pentru femei, droguri, dar și mașini. De altfel acesta a ajuns în pragul în care avea datorii și a declarat falimentul. Ulterior însă, a reușit să își revină.

Astfel, , sportivul ar fi avut o avere de aproximativ 10, 8 milioane de dolari. El ar mai fi câștigat ulterior încă 21,6 milioane de dolari. La polul opus, Floyd Mayweather ar avea mult mai multe zerouri în cont.

Nu există cifre clare care să confirme cât de bogat este sportivul. Pe de altă parte, conform , acesta a reușit să câștige mai bine de 1,35 miliarde de dolari din cariera de boxer profesionist.

Iar la această sumă se mai pot adăuga și banii încasați din contractele de sponsorizare. Chiar și așa, stilul lui de viață destul de extravagant cel mai probabil i-a micșorat semnificativ averea.