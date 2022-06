Cât de bogați sunt șefii partidelor din România. Marcel Ciolacu, șef peste împrumuturi

Conform , președinții principalelor partide din România și-au actualizat și de interese la 15 iunie. Mai departe vom vedea situația veniturilor și proprietăților acestora la un an de la publicarea ultimelor declarații de avere.

Cătălin Drulă câștigă mulți bani cu acțiunile bine plasate

, deține un teren intravilan de aproape 1.500 mp în Mogoșoaia. Fostul ministru al transporturilor nu deține o locuință și nici bunuri materiale cu o valoare mai mare de 3.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate, Drulă are 16 conturi și depozite bancare. Într-unul dintre acestea are 540.000 de dolari, iar în total, liderul interimar al USR are în conturi 3.28 milioane de lei, adică aproximativ 660.000 de euro.

Aceste cifre arată că este cel mai bogat șef al unui partid din România. În plus, ultima declarație de avere depusă de Cătălin Drulă arată că el deține și mai multe acțiuni în diverse societăți.

ADVERTISEMENT

Printre ele, nume mari de companii precum Transgaz, Transelectrica, OMV Petrom sau Banca Transilvania. Dintre acțiunile sale, cea mai mare valoare o au cele deținute la Zipline International: 2,5 milioane de dolari. Drulă stă bine la capitolul venituri.

În ultimul an a obținut 41,315 lei din indemnizația de deputat și 115.000 de lei din perioada în care a fost ministru al transporturilor. Acesta a mai câștigat în 2021 încă jumătate de milion de dolari din vânzarea acțiunilor Zipline International.

ADVERTISEMENT

Hunor Kelemen are cele mai multe terenuri

La rândul său, președintele UDMR, Hunor Kelemen, are două terenuri agricole: unul în Cluj-Napoca (700 mp) și unul în Harghita de (4.000 mp). De asemenea, actualul viceprim-ministru are și trei terenuri intravilane: două în Cluj și unul în Harghita.

În declarația lui de avere au mai fost trecute trei case de locuit: două în Cluj și una în Harghita. Hunor Kelemen deține două autovehicule, un Ford din 2004 și o Toyota din 2020.

ADVERTISEMENT

El are și mai multe tablouri realizate de artiști contemporani și care au fost evaluate la 6.000 de euro. În conturi sale există 420.000 de lei, adică aproximativ 84.000 de euro.

ADVERTISEMENT

La capitolul venituri, politicianul maghiar a primit 158.000 de lei (aproximativ 32.000 de euro) din indemnizația de la Guvernul României, la care se adaugă salariul de 151.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro), încasat de la UDMR.

În ceea ce îl privește pe , el deține două terenuri intravilane în Buzău, dar și două case de locuit, în același județ. Una măsoară 43 metri pătrați, iar cealaltă 281 metri pătrați.

Marcel Ciolacu nu are mașină

Președintele PSD nu are mașină și nici obiecte de artă care să depășească valoarea de 5.000 de euro. În conturile social-democratului sunt peste 260.000 de lei (aproximativ 54.000 de euro).

Dintre politicienii prezentați, doar Ciolacu a acordat un împrumut de 490.000 de lei. La venituri, cel care este și președintele Camerei Deputaților a primit anul trecut 135.000 de lei din indemnizația de deputat.

El mai primit și dividende de peste 489.000 de lei, dar are și multe datorii la bănci, în valoare de peste 590.000 de lei (120.000 de euro). La rândul său, prim-ministrul și totodată președintele PNL, Nicolae Ciucă, are cele mai importante surse de venit dintre toți liderii de partid.

Premierul deține un teren intravilan în Dolj și unul în Ilfov, de 598 de metri pătrați. În Ilfov și-a ridicat o casă de 232 de mp în 2017. Liberalul deține două autovehicule: o Toyota Corolla fabricată în 2006 și o Toyota RAV4 din 2020.

Nicolae Ciucă are și pensia de militar

Totodată, el mai deține în plus și o casă de locuit în Dumbrăveni. Nicolae Ciucă are 160.000 de lei (aprox. 32.000 de euro) în conturi, la care se adaugă încă 120.000 de lei (aprox. 24.000 de euro) în fonduri de investiții.

În anul fiscal anterior, liberalul a avut venituri de 166.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro) în calitate de ministru al apărării și de premier. A mai fost și pensia de militar, care i-a adus anul trecut aproximativ 215.000 de lei, adică aproximativ 43.000 de euro.

Președintele AUR, George Simion, nu a notat că deține vreun teren, locuință sau cont în bancă. El are doar un autoturism Ford Fiesta, fabricat în 2006, iar singurul venit a fost în ultimul an doar indemnizația de parlamentar: 146.000 de lei (29.500 de euro).