Cât de bun antreprenor este ministrul PSD, care se laudă că a lucrat la multinațională. Firmele sale, pierderi de zeci de milioane

Actualul șef al Secretariatului General al Guvernului și fost ministru al economiei, social-democratul Ștefan Radu Oprea, s-a războit zilele acestea pe rețelele de socializare pe tema reformei companiilor de stat. Într-o postare viralizată, fostul ministru lasă să se înțeleagă că, raportate la cifra de afaceri, companiile de stat sunt mai bine conduse decât cele private. Liderul PSD răspunde apoi unor comentarii critice, spunând că are și propriile afaceri, dar a fost și angajat într-o multinațională.

Radu Oprea, om de afaceri și angajat la multinațională

Secretarul general al guvernului, social-democratul Ștefan Radu Oprea a preluat zilele trecute pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt comparate primele 20 de companii private cu primele 20 de companii cu capital de stat după cifra de afaceri. Fostul ministru al economiei subliniază că, la o cifră de afaceri de cinci ori mai mare, profitul companiilor este egal, dar cele de stat au o rată a profitului (profitul raportat la venituri) de cinci ori mai mare.

Postarea a atras sute de comentarii critice, iar foarte multe dintre acestea subliniau eroarea în a compara un lanț de farmacii private cu o companie de stat care deține un monopol pe piața de energie (spre exemplu, Automobile Dacia este comparată cu Transelectrica). Într-un prim răspuns, Radu Oprea se felicită pentru că a atras criticile libertarienilor și susținătorilor USR.

„Îmi place când văd că USR-iștii și neolibertarienii se înfoaie pe pagina mea de fb. Asta înseamnă că sunt pe drumul cel bun”, a scris social-democratul. După acest răspuns, cineva îi spune că l-ar angaja la multinațională, de unde „probabil, după prima evaluare, te-ai cere singur afară”. În răspunsul său, social-democratul subliniază că a lucrat atât la multinațională, cât și ca antreprenor, având „extrem de rar contacte cu statul”.

„Nici chiar așa. Am lucrat și în multinațională, dar și antreprenor. Știu cât de dură este viața asta. Și fac o precizare: extrem de rar am avut contracte cu statul și nici nu am beneficiat de ajutor de la stat sau fonduri europene”, a fost răspunsul fostului ministru al economiei.

Radu Oprea, șef la multinațională

Potrivit CV-ului său, imediat după 1990, Ștefan Radu Oprea a fost administrator la o firmă de „mică manufactură”, SC Util 2000 SRL. A condus firma doar un an, într-o perioadă pentru care nu există date privind evoluția firmei.

Apoi, între 1992 și 1998, a fost directorul firmei SC Optimex SRL. Nici pentru această firmă nu avem date financiare, însă firma a fost radiată în anul 2011, la doar trei ani după plecarea lui Radu Oprea.

Apoi, până în anul 2000, Radu Oprea a fost director la SC SF Bau Srl, membră a grupului austriac Strabag, companie care a construit o clădire de birouri pentru Raytheeon Engineering & Construction din SUA (probabil s-a referit la gigantul american Raytheon – n.r.). Din nou, nu există date pentru rezultatele financiare ale companiei din perioada respectivă, însă din anul 2008, această firmă nu a mai avut venituri.

Din 2000 și până în anul 2012, cu o pauză de câteva luni cât a fost ales prefect, , Ploiești. Multe din firmele din grupul ICIM sunt astăzi radiate sau în faliment, cu datorii uriașe. Urban Consult, faliment, cu datorii de aproape zece milioane lei. Urban Electric, radiată din februarie 2025, cu datorii de 57 milioane lei. Urban Fine Food, radiată din anul 2019, cu datorii de 1,5 milioane lei.

De altfel, pentru activitatea din conducerea acestor firme, unde unul dintre principalii acționari era Mihail Ștefănescu, Radu Oprea a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. De acest dosar, ministrul Oprea avea să scape după ce .

Ce profit au firmele lui Radu Oprea

Ultima declarație de interese depuse de senatorul Radu Oprea arată că , din Ploiești, unde deține 42,5% din capitalul social. Partener de afaceri în firma imobiliară este același Mihail Ștefănescu.

În declarațiile de avere ale liderului PSD din ultimii ani apare menționat un împrumut de 2,9 milioane lei acordat acestei firme. Firma a fost înființată în anul 2007, iar din anul 2009 nu a mai declarat venituri, având în prezent datorii de 24,8 milioane lei.

Aceasta este și singura din cele 13 firme în care Radu Oprea a fost/ este asociat care mai este activă. Restul sunt radiate.

Ce pierderi au avut firmele liderului PSD

Prima dintre fostele firme ale lui Radu Oprea este Urban Fine Food Srl, firmă unde a fost asociat cu Mihail Ștefănescu (ambii cu 50%). Firma, practic o brutărie/ patiserie, este radiată din octombrie 2019, după ce din anul 2014 nu a mai înregistrat venituri. Cu excepția anului 2010, când a raportat un profit de 1.200 lei, firma a fost tot timpul pe pierdere. La final, datoria raportată a fost de 1,53 milioane lei.

A doua firmă unde Oprea apare ca asociat este firma de promovare imobiliară, RPM Development SRL. Firma este radiată din anul 2019, însă nu a avut activitate economică decât în anii 2010 și 2011. În primul an, la o cifră de afaceri de 830.000 lei, a raportat un profit net de 684.000 lei și datorii de 1,13 milioane lei. În anul următor, firma a avut venituri zero, pierderi de 286.000 lei, iar datoriile firmei au ajuns la 309.000 lei.

A treia firmă, MBTT Development SRL, activă tot în domeniul imobiliar, și-a încheiat activitatea în anul 2014 cu datorii de 251.000 lei. Firma, unde a fost asociat cu același Mihail Ștefănescu, nu a făcut profit decât în anul 2010 (519.000 lei la venituri de 620.000 lei). Compania a fost radiată în anul 2019.

A patra firmă în această listă este Qinn Invest Ro SRL. Firma, unde Oprea și Ștefănescu au avut împreună 50% din acțiuni, a fost radiată în anul 2008. Nu există date financiare cu privire la activitatea ei.

Cordis Instal Servicii SRL, a cincea firmă în listă, care se ocupa cu furnizarea de lucrări de instalații pentru construcții, este radiată din octombrie 2019. Firma, unde Oprea era asociat cu același Ștefănescu, nu a mai avut venituri din anul 2010. În acel an, la o cifră de afaceri de 330.000 lei, firma declara un profit net de 211.000 lei. Datoriile firmei, la finalul activității economice, au fost de 759.000 lei.

Datorii de peste 8 milioane lei

A șasea firmă în lista noastră, Vigo Real Estate Srl – o altă agenție imobiliară – a fost radiată în noiembrie 2022 din Registrul Comerțului. Ultimul an în care firma a avut venituri a fost 2008, când declara o cifră de afaceri de 28.000 lei și pierderi de 1,3 milioane. În anul 2015, când firma și-a întrerupt activitatea economică, datoriile acesteia erau de 8,2 milioane lei. Asociați în această firmă erau Radu Oprea și Mihail Ștefănescu.

A șaptea firmă unde ministrul Oprea a fost asociat este SAR Imobiliar SRL, firmă de promovare imobiliară. Dacă în anul 2010, firma declara un profit de peste jumătate de milion de lei, în anii următori veniturile au ajuns zero. Firma avea să fie radiată în 2015, cu datorii de 397.000 lei.

A opta firmă în această listă este Urban Hoteluri și Restaurante Srl, unde a fost asociat cu același om de afaceri. Firma este în faliment, cu datorii de peste 10 milioane lei. Ultimul an de activitate este 2018, când raporta un profit de 55.000 lei.

O altă firmă de imobiliare a lui Radu Oprea, Principal Property Development, și ea radiată în octombrie 2019, și-a încheiat activitatea economică în anul 2014, an în care înregistra pierderi de 44.000 lei și o datorie de 363.000 lei.

A zecea firmă în lista noastră este Betonmyx Serv Srl, și ea radiată în octombrie 2019. Ultimul an în care a înregistrat venituri a fost 2010 (cifră de afaceri de 250.000 lei și profit net de 205.000 lei). La final a rămas cu datorii de 336.000 lei.

A unsprezecea firmă, Berăria Teatrului Srl, și ea radiată în 2019, a avut activitate doar trei ani, perioadă din care a ieșit cu pierderi de 200.000 lei și o datorie totală de 219.000 lei.

Teatrul cu Bere Srl, a treisprezecea firmă unde Radu Oprea a fost asociat, la fel cu același om de afaceri Mihail Ștefănescu, a fost radiată și ea în octombrie 2019. În cei doi ani de activitate, firma nu a avut profit niciodată. În final, a terminat pe zero la toate capitolele, inclusiv datorii.

În total, toate cele 14 firme un Radu Oprea este sau a fost asociat au înregistrat datorii cumulate de peste 47 de milioane lei.

Astăzi, Radu Oprea s-a întors parțial în lumea corporațiilor multinaționale, fiind numit în conducerea Engie România, acolo unde statul este acționar minoritar.