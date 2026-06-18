Cât de departe a fost Cristiano Ronaldo de statisticile din trecut. Cifre seci la debutul la CM

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CM 2026 este al 6-lea turneu final de Campionat Mondial pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani). În meciul de debut, Portugalia – RD Congo 1-1, cvintuplul „Balon de Aur” a avut o prestație rușinoasă. Deși a fost integralist, . Nu este însă pentru prima dată când Ronaldo dezamăgește la World Cup.

Cristiano Ronaldo, deziluzie la Cupa Mondială

Portugalia și-a pus toate speranțele în Cristiano Ronaldo la debutul la FIFA World Cup 2026. Probabil nimeni nu se aștepta ca lusitanii să se încurce de micuța . Căpitanul naționalei lusitane a șutat de numai 3 ori, iar din 21 de pase încercate a reușit 19. , dar prestația sa dezamăgitoare nu e o surpriză.

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Deși este unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, Ronaldo nu a excelat niciodată la Campionatul Mondial. Turneul final din SUA, Canada și Mexic e a 6-a Cupă Mondială, la fel ca și pentru Lionel Messi, record absolut. Cristiano Ronaldo a debutat la Campionatul Mondial în 2006 la vârsta de 21 de ani. Pe atunci la Manchester United, lusitanul nu a strălucit în primul meci, cu Angola. Portugalia a câștigat cu 1-0, singurul gol fiind marcat de Pauleta (4).

Cristiano a fost titular, dar a rezistat pe teren doar până în minutul 60, când a fost schimbat cu Costinha. Ronaldo s-a remarcat în acel joc doar printr-un cartonaș galben, pe care l-a primit în minutul 26. La WC 2006, Cristiano Ronaldo a marcat un singur gol, din penalty, în al doilea meci din faza grupelor, pe care Portugalia l-a câștigat cu 2-0 în fața Iranului.

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Start dezamăgitor și în Africa de Sud

Seria starturilor nefaste ale lui Cristiano Ronaldo a continuat la World Cup 2010. În primul meci din Africa de Sud, Portugalia a remizat cu selecționata Coastei de Fildeș, scor 0-0. Cu banderola de căpitan pe braț, CR7 a fost integralist și a fost avertizat în minutul 21. Singurele lui realizări de la CM 2010 au venit în meciul doi din faza grupelor, un gol și un assist în victoria zdrobitoare a Portugaliei, scor 7-0, cu naționala Coreei de Nord.

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Brazilia 2014, cel mai slab turneu

Campionatul Mondial din 2014 a fost cel mai slab turneu final de Campionat Mondial pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia. Lusitanii nu au ieșit din Grupa G, unde au terminat peste Ghana, dar sub Germania și SUA. Primul meci din Brazilia a fost unul de coșmar. Cu Ronaldo integralist, portughezii au pierdut la scor în fața nemților, scor 0-4. Singura realizare a lui CR7 a venit în ultima etapă, când a reușit 1 gol și 1 assist în Portugalia – Ghana 2-1.

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Cristiano Ronaldo a „rupt” la CM 2018

Singurul turneu final de Campionat Mondial la care a strălucit până acum Cristiano Ronaldo a fost cel din Rusia 2018. În patru meciuri, noul transfer de atunci al lui Juventus a marcat patru goluri! Trei dintre acestea au venit în chiar meciul de debut, o remiză de vis cu Spania, scor 3-3.

Lusitanii au câștigat Grupa B, în care au mai fost Portugalia, Iran și Marcon, dar s-au oprit în optimi, unde au fost eliminați de Uruguay. La CM 2018, Cristiano Ronaldo nu a dat nicio pasă decisivă, dar a decis partida cu Maroc, câștigată de Portugalia cu 1-0.

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Debut cu dreptul în Qatar

În 2022, la Mondialul din Qatar, Cristiano Ronaldo avea 37 de ani și se pregătea să facă pasul în Golf, la Al-Nassr. Superstarul portughez se despărțea cu scandal de Manchester United din cauza conflictului cu Erik ten Hag, iar acest lucru s-a văzut la turneul final. În 5 meciuri, Ronaldo a marcat 1 gol, din penalty, cu Ghana. Cel puțin a fost un debut fericit pentru Cristiano, deoarece partida împotriva africanilor a fost prima din Grupa H și a fost câștigată de portughezi cu 3-2. La CM 2022, Portugalia s-a oprit în sferturi, acolo unde a fost eliminată de Maroc, care s-a impus cu 1-0.

Cifrele lui CR7 la Cupa Mondială