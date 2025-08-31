Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”

Antrenorul de gimnastică artistică, de etnie maghiară, Bela Karolyi, are o carieră impresionantă. A devenit celebru pentru că a antrenat alături de soția sa, Martha, multiple medaliate olimpice cu aur şi campioane mondiale în SUA şi România, printre care și Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Bela Karolyi și ce rol a avut în ascensiunea Nadiei Comăneci

Bela Karolyi este un controversat antrenor de gimnastică. Regretatul sportiv, care a murit la 82 de ani în anul 2024, s-a născut la Cluj. A fost campion național de box juniori și membru al echipei României de aruncare a ciocanului.

A urmat cursurile Colegiului de Educație Fizică din țara noastră, studiind și practicând gimnastica. În ultimul an la facultate a antrenat echipa feminină de gimnastică, a cărei vedetă a fost Martha Erőss. Mai târziu, cei doi au început o relație și s-au căsătorit în 1963.

ADVERTISEMENT

Regretatul antrenor de origine maghiară este cel care a descoperit-o pe . A antrenat-o pe celebra gimnastă înainte de Jocurile Olimpice, unde a obținut primul 10 perfect din istorie. Sportiva are numai cuvinte de laudă pentru acesta.

Datorită acestui succes Bela Karolyi a fost sărbătorit în România, însă 4 ani mai târziu a căzut în dizgraţia guvernului. S-a întâmplat după ce a criticat arbitrajul de la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. S-a arătat indignat crezând că i se furase o medalie Nadiei Comăneci.

ADVERTISEMENT

Bela Karolyi și plecarea peste Ocean

Printre numele legendare antrenate de Bela Karolyi se mai numără Mary Lou Retton și Kerri Strug. Antrenorul de gimnastică a stârnit mai multe discuții aprinse de-a lungul carierei sale, în anul 1981 plecând în Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

În primele luni petrecute peste Ocean a făcut munci mărunte. Apoi, a reluat legăturile cu americanii pe care îi cunoştea din comunitatea gimnaştilor. O perioadă scurtă a fost coordonatorul echipei naţionale pentru programul de elită feminin al USA Gymnastics, în 1999.

Ulterior, fost îndepărtat după ce mai mulți sportivi au dezvăluit tacticile și ”tratamentele” pe care le aplica pentru a face performanță. Acest lucru a avut loc la scurtă vreme după Jocurile Olimpice desfășurate în anul 2000.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, timp de 30 de ani Bela Karolyi a fost o forţă călăuzitoare în gimnastica americană. S-a retras din lumina reflectoarelor în 2018, în urma unui scandal de amploare. Totul a plecat de la medicul echipei, Larry Nassar, care a abuzat sexual sute de fete şi femei tinere.

Cât de dur era Bela Karolyi la antrenamente

Sportivele pe care le-a antrenat de-a lungul vremii au scos la iveală duritatea regretatului antrenor. Dominique Moceanu, medaliată cu aur olimpic a dezvăluit că a concurat la Jocurile Olimpice cu o fractură de tibie netratată.

„Oricine mi-a urmărit povestea știe că am trăit provocări imense în călătoria mea sub îndrumarea lui Bela Karoly. Cuvintele sale dure și comportamentul critic au cântărit adesea foarte mult asupra mea”, a scris Dominique Moceanu, pe social media.

Gracie Zemskal își amintește că antrenorul era o persoană care lucra intens cu sportivii. De asemenea, își dorea ca totul să iasă perfect întotdeauna, chiar dacă fetele nu se aflau într-o competiție, ci doar în sala de antrenament.

„A fost un antrenor foarte dur și este criticat pentru asta. Dar de asta este nevoie pentru a deveni campion. Nu cred că este chiar corect ca toată lumea să încerce să găsească defectele lui Bela”, a declarat campioana olimpică Kerri Strug.

Interdicțiile șocante pentru fetele de la lotul național

Andrei Vochin a dezvăluit în cadrul „Oldies but Goldies” pe care le aveau fetele de la lotul național. Antrenorul Bela Karolyi le abuza atât fizic, cât și verbal pe gimnastele care se antrenau la Onești.

Era o persoană extrem de agresivă, însă nu ar fi lovit-o niciodată pe Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”. Sportivele își ascundeau mâncarea în tivul de la draperie și uneori li se interzicea să bea apă ca să nu ia în greutate.

„Se ajungea la un moment dat și la bătaie! Au fost niște scene descrise de informatori… Unul dintre ei povestește cum Teodora Ungureanu a luat niște pumni în cap pentru că de pe masă a dispărut o tartină.

Ele erau numărate, mâncarea era numărată. Tot informatorii spun despre Bela că era și un tip mai grobian, în sensul în care fetele nu aveau voie să mănânce, dar el mânca de față cu ele”, a spus jurnalistul Andrei Vochin.

Relația dintre Nadia Comăneci și Bela Karolyi – succes și ruptură

Andrei Vochin este cel care a discutat despre relația dintre Bela Karolyi și Nadia Comăneci. Cei doi au atins succesul, întreaga carieră a gimnastei fiind marcată de antrenorul maghiar. Din păcate, lucrurile au început să se strice la finalul anului 1989.

Ruptura dintre cei doi s-a produs pe fondul fugii din România a bărbatului, dar și din cauza restricțiilor. În acea perioadă „Zeița de la Montreal” era urmărită non-stop de un informator al securității pe nume Geza Poszar. Acesta era un coregraf de origine maghiară.

„Lucrurile au plecat după Campionatul European de la Skien. Au început să primească scrisori de la tot felul de admiratori și la un moment dat și-au pus problema că poate copila asta poate să fie răpită de pe stradă de cineva.

Era un interes enorm, erau o grămadă de străini, erau și români și probabil că unii erau plecați de acasă. Era o nevoie de control a statului comunism vizavi de tot ce însemna valoarea!

Această pânză de păianjen a fost uluitoare! Nu îți poți imagina… Antrenori, coregrafi. Cel mai zelos informator al securității, și se pare că și unul dintre cei mai corecți, este Geza Poszar, coregraful care era maghiar”, susține Andrei Vochin.

”Fetele ajuseseră să bea apă din WC”

„El începea deja să povestească despre metodele lui Karolyi, ele contribuind la încercarea Nadiei de a se despărți de ei. Vorbim despre un regim de antrenament extraordinar de dur, un regim alimentar groaznic.

Fetele ajunseseră să bea apă din WC! Le era interzis să bea apă, ca să nu crească în greutate. Trebuiau să facă acele elemente pretențioase, iar orice sută de grame în plus conta extraordinar de mult.

Mai mult decât atât, el avea pretenția că este mai mare decât Nadia, iar de aici s-a produs schisma, s-a produs ruptura între cei doi. Nadia nu a vorbit niciodată urât de el.

Unii susțin că Nadia era persoana căruia Bela Karolyi îi accepta cele mai multe lucruri”, a completat jurnalistul român, mai arată sursa menționată anterior. Spre finalul anilor 80 sau 81 Nadia Comăneci a refuzat să se mai antreneze cu Bela Karolyi.

Cum sunt privite azi metodele lui Bela Karolyi

Bela Karolyi și-a câștigat reputația de mare antrenor, contribuind la perfecțiunea atinsă de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976. Cu toate acestea, metodele pe care le-a aplicat sportivelor sunt unele controversate în momentul de față.

Tacticile și ”tratamentele” sunt privite azi ca fiind extrem de dure, mai ales din punctul de vedere al fetelor care au fost antrenate de acesta. Jurnalista Juliet Macur susține că astfel de metode trebuie pedepsite pentru că pot duce la abuzuri și mai mari.

În prezent, aceste practici neortodoxe sunt asociate cu probleme serioase de alimentație și traume psihologice la nivel sportiv. Experiențele traumatizate scoase la iveală de foști gimnaști români arată că antrenorul recurgea adesea la lovituri, amenințări și izolare.

Mai mult decât atât, sportivii din ziua de azi descriu metodele lui Bela Karolyi drept toxice și restrictive. În prezent, tacticile sale sunt privite cu un spirit foarte critic, echilibrul dintre performanță și sănătate fiind esențial.

Ce rămâne din moștenirea controversată a lui Bela Karolyi

„Știi, când am văzut că a murit, am avut sentimente amestecate. Adică, cred că, în ceea ce privește impactul său asupra sportului și popularitatea acestuia în SUA, a jucat un rol imens.

A fost o figură atât de importantă, extrovertită și carismatică, care a făcut atât de multe fetițe să fie interesate de gimnastică. E greu de definit exact ce a însemnat el pentru acest sport.

A existat o latură bună a lui și apoi, a existat o latură cu adevărat rea, care a pus bazele acestei culturi toxice care a durat decenii și a dus la cel mai mare scandal de abuz sexual din istoria sportului american”, a declarat jurnalista americană Juliet Macur pentru .

Având în vedere această opinie, din moștenirea controversată a lui Bela Karolyi rămân gimnastele pe care le-a îndrumat. Rămân în urmă premiile câștigate de acestea, dar și trauma colectivă generată de tratamentele pe care le-a folosit pentru a face performanță.

Dincolo de medalii și faimă globală, regretatul antrenor poate fi văzut ca cel care a făcut performanță sportivă de top. Acest lucru se datorează gimnastei Nadia Comăneci, dar și sportivelor Mary Lou Retton și Kerri Strug.

A transformat România într-o putere mondială la capitolul gimnastică. În plus, Bela Karolyi a construit o echipă puternică în Statele Unite ale Americii, în perioada anilor ’90 – 2000. Mai mult, tacticile sale pot fi văzute acum ca o lecție pentru viitor, pentru schimbare și reevaluarea critică.