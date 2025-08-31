Sport

Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile

Ce trăsături plăcute are partenera de viață a lui Ștefan Târnovanu! Loredana este în centrul atenției de fiecare dată.
Alexa Serdan
31.08.2025 | 20:30
Cum arată iubita lui Ștefan Târnoveanu. Sursa foto: Instagram.com

Toată lumea a observat din imaginile de pe rețelele de socializare cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana Țurcanu este o tânără superbă, care întoarce toate privirile atunci când își face apariția.

Cum arată iubita lui Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu de la FCSB a debutat în Liga I la vârsta de 16 ani sub comanda lui Flavius Stoican la Politehnica Iași. Portarul de 25 de ani a evoluat enorm, dovadă că munca dă rezultate pe măsura așteptărilor.

Cunoscutul sportiv trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de iubire cu o tânără pe nume Loredana Țurcanu. Foarte mulți sunt curioși să afle cum arată, de fapt, iubita fotbalistului. Ei bine, aceasta este o șatenă care atrage toate privirile.

Are o frumusețe naturală care nu poate fi ignorată de nimeni. Se menține în formă maximă, având o siluetă trasă prin inel. Acest aspect o face să aibă încredere în sine și să se afișeze în diverse ipostaze în social media.

Loredana are conturi pe mai multe rețelele de socializare, unde apare în costum de baie sau în ținute incendiare. Iubita lui Ștefan Târnoveanu este mereu în pas cu moda și îmbracă întotdeauna haine care îi pun silueta în valoare.

Ce studii are partenera lui Ștefan Târnovanu

Partenera lui Ștefan Târnovanu nu este doar frumoasă, ci și deșteaptă. Loredana a studiat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Tânăra a absolvit în anul 2024.

Pe profilul de Linkedin, frumoasa șatenă spune că lucrează la un barbershop. Ocupă postul de recepționistă, iar în timpul liber adoră să călătorească. De fiecare dată împărtășește cu urmăritorii locațiile pe care le vizitează.

A călătorit în destinații de vis, numai bune pentru fotografii instagramabile. Pentru că adoră vacanțele reușește să-i inspire și pe ceilalți cu lucrurile pe care le face. De asemenea, are mereu apariții spectaculoase.

ADVERTISEMENT

În plus, Loredana primește numeroase aprecieri de la cei care o urmăresc pe social media. Cu siguranță, Ștefan Târnoveanu este mândru de frumoasa șatenă, dovadă fiind chiar imaginile cu cei doi de pe rețelele de socializare.

Ștefan Târnovanu și Loredana, logodiți de 2 ani

În urmă cu 2 ani, în timp ce se aflau într-o vacanță în Zanzibar, Ștefan Târnoveanu a cerut-o în căsătorie pe Loredana. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru inedit, portarul de la FCSB pregătind o surpriză de zile mari.

„Alături de tine o viață întreagă! Te iubesc!”, a scris la acea vreme tânăre pe contul personal de Instagram. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și sunt de nedespărțit. S-au cunoscut în orașul natal, Iași.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019.
