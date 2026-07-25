Cât de frumoasă este Nadia. Alberto Soro i-a dedicat golul marcat în Dinamo – Universitatea Craiova

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Dinamo și U Craiova joacă pe „Arcul de Triumf” din etapa a doua a noului sezon din SuperLiga. „Câinii” au dat primii lovitura prin spaniolul Alberto Soro. Cum s-a bucurat după reușita în poarta campioanei României și cine este partenera sa, cea căreia i-a dedicat golul.

Alberto Soro, gol în poarta campioanei României și celebrare pentru partenera lui

. „Câinii” au început tare meciul, profitând de faptul că pentru acest duel, cu gândul la returul din Champions League cu Levski Sofia. Alberto Soro a deschis scorul în minutul 8, după ce a ajuns la un balon deviat cu capul de Alex Pop în fața porții. Atacantul spaniol a tras tare și nu i-a dat nicio șansă lui Răzvan Sava.

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După reușita în poarta campioanei României, ibericul a luat mingea și a băgat-o sub tricou, celebrare specifică fotbaliștilor care urmează să devină tătici. El are o relație de aproape 10 ani cu frumoasa Nadia Munido. Cei doi s-au mutat în București și așteaptă un copil. Ei au dat marea veste pe 15 iunie, printr-o postare deosebită pe rețelele de socializare.

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Cum arată partenera lui Alberto Soro

Dacă sezonul trecut s-a confruntat cu mai multe pe plan fotbalistic, Alberto Soro nu a avut aceleași probleme în viața personală. El a semnat cu Dinamo București în vara anului 2024 ca jucător liber de contract.

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Nadia Munido, partenera sa, este din aceeași localitate ca jucătorul (Ejea de los Caballeros, Spania). Cei doi sunt împreună de aproape 10 ani, de pe vremea când el era junior la Real Zaragoza. Nadia l-a însoțit pe Alberto Soro de-a lungul carierei sale în orașele unde acesta a activat, inclusiv în Portugalia (Chaves) și ulterior în România, odată cu mutarea lui la clubul bucureștean.