Sport

Cât de frumoasă este Nadia. Alberto Soro i-a dedicat golul marcat în Dinamo – Universitatea Craiova

Alberto Soro este cel care a deschis scorul în Dinamo - Universitatea Craiova din etapa a doua din SuperLiga. Cum s-a bucurat ibericul și cum arată partenera sa, cea cu care are o relație de 10 ani.
Bogdan Ciutacu
25.07.2026 | 22:41
Cat de frumoasa este Nadia Alberto Soro ia dedicat golul marcat in Dinamo Universitatea Craiova
SPECIAL FANATIK
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Celebrarea specială a lui Alberto Soro după golul din Dinamo - U Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Dinamo și U Craiova joacă pe „Arcul de Triumf” din etapa a doua a noului sezon din SuperLiga. „Câinii” au dat primii lovitura prin spaniolul Alberto Soro. Cum s-a bucurat după reușita în poarta campioanei României și cine este partenera sa, cea căreia i-a dedicat golul.

Alberto Soro, gol în poarta campioanei României și celebrare pentru partenera lui

Duel intens pe „Arcul de Triumf” între Dinamo și U Craiova. „Câinii” au început tare meciul, profitând de faptul că oltenii au menajat mai mulți titulari pentru acest duel, cu gândul la returul din Champions League cu Levski Sofia. Alberto Soro a deschis scorul în minutul 8, după ce a ajuns la un balon deviat cu capul de Alex Pop în fața porții. Atacantul spaniol a tras tare și nu i-a dat nicio șansă lui Răzvan Sava.

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După reușita în poarta campioanei României, ibericul a luat mingea și a băgat-o sub tricou, celebrare specifică fotbaliștilor care urmează să devină tătici. El are o relație de aproape 10 ani cu frumoasa Nadia Munido. Cei doi s-au mutat în București și așteaptă un copil. Ei au dat marea veste pe 15 iunie, printr-o postare deosebită pe rețelele de socializare.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Teresa Lasilla (@lescontines)

Cum arată partenera lui Alberto Soro

Dacă sezonul trecut s-a confruntat cu mai multe probleme medicale pe plan fotbalistic, Alberto Soro nu a avut aceleași probleme în viața personală. El a semnat cu Dinamo București în vara anului 2024 ca jucător liber de contract.

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Alberto Soro gol Dinamo - U Craiova
Alberto Soro și Nadia Munido

Nadia Munido, partenera sa, este din aceeași localitate ca jucătorul (Ejea de los Caballeros, Spania). Cei doi sunt împreună de aproape 10 ani, de pe vremea când el era junior la Real Zaragoza. Nadia l-a însoțit pe Alberto Soro de-a lungul carierei sale în orașele unde acesta a activat, inclusiv în Portugalia (Chaves) și ulterior în România, odată cu mutarea lui la clubul bucureștean.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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