Cât de frumos este fiul lui Pepe și al Yasminei Ody. Imaginea care i-a cucerit pe internauți

Pepe și Yasmine Ody sunt de cinci luni părinții unui băiețel care le-a adus și mai multă fericire în viața lor. Pe rețelele de socializare au publicat o nouă imagine cu fiul lor.

Pepe și-a surprins fanii. Ce imagine a postat cu fiul lui

Fanii au rămas surprinși de frumusețea celui mic. Din fotografie se poate vedea cum a moștenit din trăsăturile mamei și a tatălui.

”Un zâmbet de la Pepe”, a scris solistul în dreptul fotografiei. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, interpretul a făcut mărturisiri despre cum este să fii tatăl unui băiat.

Cum se descurcă Pepe ca tată de băiat

Pepe recunoaște că nu este ușor, Dincolo de asta, nu poate trecerea cu vederea împlinirea sufletească pe care i-a adus-o cel mic.

”E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva.

E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios.

Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a povestit Pepe în emisiunea Xtra Night Show, potrivit

Pepe și Yasmine Ody sunt împreună de când cântărețul a divorțat de Raluca Pastramă. Alături de aceasta, el are două fetițe: Maria și Rosa Alexandra.

Dacă relația trecută nu era una discretă, ținută departe de ochii curioșilor, nu se mai întâmplă astfel și cu actuala poveste de iubire a artistului.