Cât de gravă e accidentarea lui Denis Drăguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează România – Austria?!

Marius Șumudică, cunoscut pentru relația apropiată pe care o are cu Denis Drăguș, a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a atacantului, care a ieșit accidentat din , 0-0, cu Goztepe.

Cât de gravă este accidentarea lui Denis Drăguș. Cum s-a produs leziunea în timpul meciului

Internaționalul român, care este pe , din luna octombrie, ar putea să rateze aceste dueluri din cauza dificultăților la nivel medical pe care le are. Se pare că accidentarea sa este una musculară, iar astăzi, după efectuarea unui RMN, se va stabili exact ce trebuie făcut pentru a se vedea cât durează recuperarea.

„Astăzi face o rezonanță magnetică, să vadă despre ce e vorba. Este o leziune musculară, a suferit-o în minutul 80, 80 și ceva. Am vorbit ieri cu el, eu văzusem faza. La un duel, pe un sprint, a cedat. Acum problema se pune dacă e și pe tendon. Dacă ar fi numai pe musculatură, cu siguranță va pleca la Marijana, și sperăm ca în câteva zile să fie ok. Știu că a vorbit și cu Mircea Lucescu ieri, după meci. A văzut partida. Făcuseră 0-0 acasă, o confruntare destul de grea. Cum e el, vrea să dea totul, aleargă, face un sprint foarte lung”, a declarat Marius Șumudică, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică: “Am vorbit cu Marijana din Serbia să-l pună pe picioare pe Drăguș.” Cât va lipsi

Fostul antrenor de la Rapid speră că tendonul lui Denis Drăguș nu este afectat și anunță că a vorbit deja cu celebrul vraci, Marijana din Serbia, care îl așteaptă pe internaționalul român pentru a-l pune pe picioare. Asta ar însemna că absența să fie de doar de câteva zile și Mircea Lucescu s-ar putea baza pe serviciile fotbalistului de la Eyupspor la partidele din luna octombrie, contra Moldovei și, cel mai important, contra Austriei.

„În luptă cu un adversar îl dezechilibrează, în momentul în care se oprește pune piciorul jos și se împinge mai mult. Face pe bicepsul femural o leziune musculară. Astăzi se va vedea cât este de gravă, cât este de adâncă, cât este de mare. Eu am o relație foarte bună cu Marijana, am și vorbit cu ea. Îi trimiteam toți jucătorii de când eram în Golf.

Așteaptă astăzi să-i trimitem RMN-ul și dacă nu este afectat tendonul, cu siguranță o să intervină și în câteva zile îl reface. Dacă e afectat tendonul stă în jur de 4-5 săptămâni. Ăsta e genul lui, el și antrenamentul de dinainte de meci îl face nu sută la sută, o mie la sută. Îi spuneam, la Gaziantep, în română, să nu mă audă turcii: ‘băi, mai protejează-te, nu trebuie să dai sută la sută mereu, tu la fiecare clinci ești acolo’. Este un tip care nu trădează niciodată, când scoteam cifrele de la antrenament el avea cifre de meci”, a mai spus Șumudică.

Cine poate juca în România – Austria în locul lui Denis Drăguș

Totuși, în cazul în care Drăguș nu ar fi apt de joc, Șumudică a numit două variante pentru atacul echipei naționale: Daniel Bîrligea și Dennis Alibec, ambii de la FCSB. Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga, Louis Munteanu, nu ar reprezenta o variantă optimă la momentul actual, în contextul în care a fost des accidentat în startul actualei stagiuni.

„Pe Louis Munteanu nu l-am mai văzut la față de nu știu când. Și eu sunt de acord că, Alibec, după ultimul meci, a arătat foarte bine. Poate să stea pe bancă, să ai o soluție în plus, dacă joci cu Bîrligea. Nu pot eu să-i fac echipa lui Mircea Lucescu, el știe cel mai bine. Îl durea și la mers. Ieri, plecase de la stadion, m-a sunat imediat după joc, când se îndrepta spre mașină, în parcare.

La accidentări de genul ăsta trebuie să stai 24 de ore, că poate există un hematom. Repet, dacă este afectat tendonul, e scos din joc minim o lună. Era terminat, el e și un tip care pune mult suflet. Spunea că ‘numai mie mi se întâmplă'”, a conchis Marius Șumudică.