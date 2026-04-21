Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica

Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a dezvăluit care este situația lui David Miculescu, cel care a părăsit terenul accidentat în partida câștigată de bucureșteni, 3-2, cu Farul.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 18:01
Mihai Stoica a vorbit despre accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Farul. Foto: Fanatik
David Miculescu, unul dintre jucătorii care au reușit să aibă evoluții bune în acest sezon, se pare că nu are probleme medicale mari după ce a ieșit accidentat din duelul dintre Farul și FCSB, 2-3.

Mihai Stoica, anunț îmbucurător despre situația lui David Miculescu, fotbalistul de la FCSB ieșit accidentat din meciul cu Farul

Mihai Stoica a vorbit despre situația accidentaților de la trupa bucureșteană și a recunoscut că Vlad Chiricheș nu va mai putea să evolueze pentru campioana României în acest sezon. Totuși, veștile sunt bune în ceea ce-l privește pe David Miculescu, jucător care a fost scos cu targa din meciul contra celor de la Farul.

„La controlul clinic de după meci, la Miculescu, e ok, dar pe el îl chinuie o pubalgie. Nu știu dacă nu joacă cu Petrolul, vedem. S-ar putea să fie bine, vedem mâine. Bîrligea e la limită pentru baraj în situația în care o să trecem de semifinala barajului. Trebuie să ajungem noi acolo. Cum a fost în decembrie, accidentarea aia de pe Maracana, de la Belgrad, când s-au făcut eforturi mari să joace meciul cu Rapid, e cam aceeași situație.

Cert e că între timp noi am profitat și având serviciile de la cel mai bun chirurg ORL din România, medicul Bogdan Mocanu, a reușit să scape și de problema asta a respirației care îi provoca mari probleme. Vlad Chiricheș, probabil în condițiile actuale, știind foarte bine și semi-conflictul, nu se mai pune problema să mai joace. Accidentarea înțeleg că e gravă. El mai are 40 de zile contract cu noi, deci nu mai are timp”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

FCSB e din ce în ce mai aproape să-și asigure locul de baraj

Play-out-ul în SuperLiga a început cu doar 4 echipe care și-au depus dosarul de licențiere pentru cupele europene, iar două dintre acestea se pare că au o opțiune serioasă pentru a juca semifinala. FCSB și FC Botoșani au ambele 33, respectiv 30 de puncte, un avans față de Csikszereda, grupare care are 26 de puncte.

Pentru campioana României urmează un meci pe teren propriu, contra celor de la Petrolul, duel ce se va disputa pe Arena Națională. Echipa bucureșteană caută victoria tocmai pentru a termina pe primul loc în play-out și a avea meciul din semifinală disputat pe teren propriu.

