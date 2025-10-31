Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Miculescu. Anunțul managerului FCSB

ADVERTISEMENT

Atacantul celor de la FCSB a fost înlocuit în minutul 65 al partidei din grupele Cupei României, iar veștile cu privire la starea sa sunt bune.

David Miculescu, arma secretă a celor de la FCSB pentru confruntarea cu U Cluj? Dezvăluirea lui MM Stoica

Mihai Stoica a recunoscut că nu se știe încă dacă David Miculescu va putea să facă parte din lotul echipei pentru meciul cu Universitatea Cluj, asta după ce a avut o entorsă ce l-a scos din joc la confruntarea de la Bistrița. Totul urmează să se stabilească în funcție de cum se simte jucătorul în cadrul antrenamentului de astăzi, unde va fi sub atenta supraveghere a staffului echipei.

„Miculescu e bine. La ora asta ne antrenăm. Până se termină emisiunea o să știu dacă se termină normal sau nu. Este bine. Are o entorsă ușoară. Dacă astăzi se antrenează normal poate juca mâine. Dacă nu, nu poate juca”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

O veste bună pentru FCSB. Cisotti, apt pentru meciul cu Universitatea Cluj

că există alte două absențe pe care cei de la FCSB le au, plus o revenire. Juri Cisotti este recuperat, după ce a ieșit accidentat din meciul contra celor de la UTA Arad, câștigat cu 4-0 de bucureșteni, și va putea juca la confruntarea cu Universitatea Cluj, de sâmbătă seara, în timp ce Valentin Crețu și Vlad Chiricheș nu vor juca în duelul cu studenții ardeleni. Fundașul dreapta e așteptat să revină după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

„Cisotti s-a antrenat normal, Crețu și Chiricheș nu sunt cu echipa. Crețu revine în două săptămâni, cred că după întreruperea asta cu echipa națională va fi apt”, a mai spus Mihai Stoica.

FCSB, duel tare cu Universitatea Cluj. Gigi Becali a anunțat echipa

a dezvăluit la FANATIK ce planuri are pentru primul 11 din partida cu Universitatea Cluj.

„Vom juca cu cea mai bună echipă contra lui U Cluj. Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor lipsi. Șut, Lixandru nu vor lipsi. Să vedem cine va fi jucătorul U21 – ori Stoian, ori Cercel. El vrea fundaș central. Stânga și dreapta vor juca Radunovic și Pantea. Ne gândim doar la U21 – ori Stoian atacant în stânga, ori Cercel fundaș central. Cisotti joacă, asta e sigur. Pantea e bombă, nu îl mai scot. Cum să scoți bomba? Pantea e noua bombă. Aștept să revină Șut. Dacă își revine, nu o să mai am teamă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Astfel, FCSB ar putea să arate așa pentru partida cu U Cluj: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea