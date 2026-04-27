Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Petrila după ce a plâns pe banca de rezervă: „Dacă e ruptură…”

Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a a play-off-ului SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-1. Giuleștenii au evoluat mai bine de 10 minute în inferioritate numerică. Claudiu Petrila a fost scos pe brațe în minutul 80 al partidei, după ce a resimțit o durere musculară. Ulterior, atacantul a izbucnit în lacrimi pe banca de rezerve, iar a .

Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Petrila din Dinamo – Rapid 3-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță și Marius Șumudică au dezvăluit care este situația lui Claudiu Petrila. Jucătorul are 100% o ruptură musculară, însă, dacă tendonul nu este afectat, acesta ar putea ajunge la Marijana Kovacevic, cunoscutul medic sârb. Imaginile cu atacantul sunt emoționante, mai ales în contextul în care își dorea foarte mult ca Rapid să câștige derby-ul cu Dinamo.

Robert Niță a transmis că se așteaptă rezultatul RMN-ului: „(n.r. – Sunt ceva vești despre Petrila?) Nu, trebuie să treacă 24 de ore pentru a se putea oferi un prim verdict. E ruptură 100%! Poate fi și o veste bună, dacă tendonul nu este afectat, ar putea merge la Marijana, iar atunci ar fi vorba de câteva zile. Dacă este afectat tendonul…”.

Marius Șumudică s-a alăturat discuției și a mărturisit că va vorbi cu Marijana Kovacevic dacă o să fie cazul: „O să trebuiască să sune Șumudică din nou la Marijana. O să sun, e copilul meu. De fiecare dată am sunat, pentru Aioani și pentru oricine a avut nevoie. Nu mai contează, acum e un necaz. La cum l-am văzut pe Petrila ieri, ieșind de pe teren, urlând de durere și plângând… suferea, asta înseamnă spirit! Nu cred că neapărat că nu mai joacă el, ci că își dorea foarte mult să ajute echipa”.

Cât va lipsi Claudiu Petrila

, constanța sa în evoluții fiind remarcată și de fostul său antrenor, Marius Șumudică. Totuși, într-o situație mai complicată, atacantul ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală, urmând să fie indisponibil pentru cel puțin două luni.

Marius Șumudică îl apreciază pe Petrila: „Este un băiat de caracter, a avut un sezon foarte bun. Este printre singurii jucători ai Rapidului care a menținut un ritm de joc constant. Ieri, când a dus mâna la spate, mi-am dat seama că este aproape de tendon, ceea ce spune și Robert. În momentul în care această ruptură fibrilară este aproape de tendon și sunt câteva joncțiuni, Marijana nu intervine niciodată. Am avut un jucător pe care l-am trimis, iar ea nu a putut să rezolve situația”.

Robert Niță știe cât va lipsi Petrila, în cazul în care se va opera: „Două luni ar trebui să stea”. Marius Șumudică a intervenit și a prezentat contextul în care jucătorul va fi operat: „Robert, depinde de gravitate! Există posibilitatea să ajungă și la operație. Dacă tendonul este afectat într-o proporție de peste 80%, dacă inserția este afectată peste 80%, se ajunge la operație”.