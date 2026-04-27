Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Petrila după ce a plâns pe banca de rezervă: „Dacă e ruptură…”

Cât de gravă este, de fapt, accidentarea lui Claudiu Petrila după meciul dintre Dinamo și Rapid. Riscă jucătorul să lipsească pentru tot restul sezonului?
Iulian Stoica
27.04.2026 | 13:57
Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a a play-off-ului SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-1. Giuleștenii au evoluat mai bine de 10 minute în inferioritate numerică. Claudiu Petrila a fost scos pe brațe în minutul 80 al partidei, după ce a resimțit o durere musculară. Ulterior, atacantul a izbucnit în lacrimi pe banca de rezerve, iar analiștii FANATIK au dezvăluit care este situația sa.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță și Marius Șumudică au dezvăluit care este situația lui Claudiu Petrila. Jucătorul are 100% o ruptură musculară, însă, dacă tendonul nu este afectat, acesta ar putea ajunge la Marijana Kovacevic, cunoscutul medic sârb. Imaginile cu atacantul sunt emoționante, mai ales în contextul în care își dorea foarte mult ca Rapid să câștige derby-ul cu Dinamo.

Robert Niță a transmis că se așteaptă rezultatul RMN-ului: „(n.r. – Sunt ceva vești despre Petrila?) Nu, trebuie să treacă 24 de ore pentru a se putea oferi un prim verdict. E ruptură 100%! Poate fi și o veste bună, dacă tendonul nu este afectat, ar putea merge la Marijana, iar atunci ar fi vorba de câteva zile. Dacă este afectat tendonul…”.

Marius Șumudică s-a alăturat discuției și a mărturisit că va vorbi cu Marijana Kovacevic dacă o să fie cazul: „O să trebuiască să sune Șumudică din nou la Marijana. O să sun, e copilul meu. De fiecare dată am sunat, pentru Aioani și pentru oricine a avut nevoie. Nu mai contează, acum e un necaz. La cum l-am văzut pe Petrila ieri, ieșind de pe teren, urlând de durere și plângând… suferea, asta înseamnă spirit! Nu cred că neapărat că nu mai joacă el, ci că își dorea foarte mult să ajute echipa”.

Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de...
Digi24.ro
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă

Cât va lipsi Claudiu Petrila

Claudiu Petrila este unul dintre jucătorii de bază de la Rapid, constanța sa în evoluții fiind remarcată și de fostul său antrenor, Marius Șumudică. Totuși, într-o situație mai complicată, atacantul ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală, urmând să fie indisponibil pentru cel puțin două luni.

Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digisport.ro
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea

Marius Șumudică îl apreciază pe Petrila: „Este un băiat de caracter, a avut un sezon foarte bun. Este printre singurii jucători ai Rapidului care a menținut un ritm de joc constant. Ieri, când a dus mâna la spate, mi-am dat seama că este aproape de tendon, ceea ce spune și Robert. În momentul în care această ruptură fibrilară este aproape de tendon și sunt câteva joncțiuni, Marijana nu intervine niciodată. Am avut un jucător pe care l-am trimis, iar ea nu a putut să rezolve situația”.

Robert Niță știe cât va lipsi Petrila, în cazul în care se va opera: „Două luni ar trebui să stea”. Marius Șumudică a intervenit și a prezentat contextul în care jucătorul va fi operat: „Robert, depinde de gravitate! Există posibilitatea să ajungă și la operație. Dacă tendonul este afectat într-o proporție de peste 80%, dacă inserția este afectată peste 80%, se ajunge la operație”.

  • 2,7 milioane de euro este cota lui Claudiu Petrila
  • 102 meciuri, 19 goluri și 31 de pase decisive a adunat atacantul la Rapid
De ce Costel Gâlcă nu este demis de la Rapid! Dezvăluirea lui Şumudică:...
Fanatik
De ce Costel Gâlcă nu este demis de la Rapid! Dezvăluirea lui Şumudică: “Dan Şucu avea impresia că eu sunt vânătorul de clauze”
Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11...
Fanatik
Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11 ani și poza ironică la adresa rapidistului Dobre
Horia Ivanovici, discurs demolator după Dinamo – Rapid 3-1: “O rușine! Cel mai...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs demolator după Dinamo – Rapid 3-1: “O rușine! Cel mai prost meci din era Șucu! De ce mai e Gâlcă încă antrenor în funcție?”
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în...
iamsport.ro
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în general'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!