Cât de gravă este accidentarea Alexandrinei Barbosa și ce se întâmplă cu Cristina Neagu. Anunțul antrenorului

După meciul cu Krim Ljubljana, antrenorul echipei de handbal feminin CSM București, Adi Vasile, a explicat cât de gravă este accidentarea Alexandrinei Barbosa și ce se întamplă cu Cristina Neagu.

”Tigroaicele” au remizat pe teren propriu, scor 22-22, cu Krim Ljubljana, într-un meci din faza grupelor Ligii Campionilor.

Cristina Neagu n-a evoluat niciun minut pentru CSM, iar lipsa starului s-a simţit din plin în evoluţia împotriva campioanei Sloveniei care a sărbătorit acest egal ca pe o victorie.

Situația Cristinei Neagu și accidentarea Alexandrinei Barbosa îl îngrijorează pe Adi Vasile

La finalul întâlnirii din Sala Polivalentă antrenorul Adi Vasile a vorbit despre accidentarea Alexandrinei Barbosa, dar și despre faptul că a menajat-o pe Cristina Neagu în cuda faptului că CSM București a avit un meci extrem de dificil cu Krim Ljubljana.

”Este foarte greu să dai un diagnostic, dar când un jucător are o astfel de reacție este greu să te gândești la altceva, decât la un lucru rău. Lucrurile nu arată deloc bine pentru Barbosa”, a declarat Vasile.

”Cristina a avut o lună foarte grea. A avut Covid-19, a stat două săptămâni, iar după aceea s-a antrenat și a jucat un meci și au apărut probleme musculare. Este greu pentru orice jucătoare, oricât de valoroasă ar fi… Am preferat să nu riscăm și să joace atunci când se va simți bine”, a explicat el.

”Fiecare echipă își face un plan tactic, așa am făcut și noi. Nu trebuie să puneți presiune și să ne cereți să jucăm perfect. Am suferit în unele momente în atac și pot să spun că am avut probleme în apărare în duelurile unu la unu. Mereu sunt lucruri de îmbunătățit”, a mai spus Adi Vasile.

”Este o săptămână în care trebuie să strângem rândurile și trebuie să simțim și efortul autorităților, știți problema cu salariile. Fetele s-au sacrificat în fiecare zi, ați văzut ce s-a întâmplat astăzi… Avem nevoie să fim îngrijiți”, a încheiat tehnicianul ”tigroaicelor”.

După remiza cu Krim Ljubljana, pentru CSM București urmează alte două jocuri pe teren propriu în Liga Campionilor. Elevele lui Adi Vasile vor juca joi, 19 noiembrie, cu Rostov, într-o partidă restanță, iar duminică, 22 noiembrie, vor evolua împotriva lui Bietigheim.

