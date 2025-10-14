Cât de gravă este accidentarea lui Alex Musi. Andrei Nicolescu a dat primul verdict: „Mi s-a înroșit telefonul de mesaje”. Ratează derby-ul cu Rapid!

Alex Musi a schimbat tabăra de la FCSB la Dinamo și a devenit rapid un jucător important pentru „câinii roșii” după ce un fotbalist cipriot a avut o intrare criminală asupra sa. Andrei Nicolescu a dezvăluit că jucătorul resimte dureri în zona gleznei.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, primele impresii după accidentarea lui Alex Musi. Cât de grav este

România U21, condusă de Costin Curelea, își continuă traseul spre o nouă participare la Campionatul European U21. „Micii tricolori” au câștigat cu 2-0 meciul contra naționalei de tineret a Ciprului, însă au pierdut o piesă extrem de importantă.

Alex Musi continuă să fie un jucător crucial pentru selecționata U21, însă accidentarea sa din meciul cu Cipru U21 îi alarmează mai mult pe oficialii de la Dinamo, mai ales că urmează derby-ul cu Rapid. Andrei Nicolescu a oferit primele detalii despre accidentarea atacantului de 21 de ani:

ADVERTISEMENT

„Sperăm să fie doar glezna. Să vedem… a vorbit un pic Kopic cu el și a spus că simte că e doar glezna. Nu am multe detalii. El este un jucător important, nu neapărat din prisma regulii. Era într-o formă bună și mizam pe el. O accidentare nu pică bine niciodată, nu avem cum să fim indiferenți. Nu va influența sistemul lui Dinamo, pentru că avem underi care să-l înlocuiască, dar lipsa lui va fi extrem de importantă. Este o veste proastă, telefonul mi s-a înroșit imediat de mesaje. Verdictul este entorsă de grad 2-3, deci o perioadă va trebui să stea cu piciorul imobilizat”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la

Cine îl va înlocui pe Alex Musi la Dinamo

Indiferent de gravitatea accidentării, este foarte puțin probabil ca Alex Musi să fie apt pentru următorul meci. Tocmai de aceea, Zeljko Kopic va fi nevoit să-i găsească atacantului un înlocuitor pe măsură. Andrei Nicolescu este de părere că oricine i-ar lua locul, trebuie să profite de această șansă din plin:

ADVERTISEMENT

„Nu știu care va fi înlocuitorul. E decizia lui Kopic, dar cred că sunt soluții… Caragea, Bărbulescu, Mihai. Pentru cei care așteptau să joace în locul lui Musi este o oportunitate. Dacă o prind, trebuie să profite la maximum de ea”, a mai spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul lui Dinamo până la următoarea pauză internațională

Până la următoarele meciuri internaționale, Dinamo va mai disputa 5 partide: 4 în SuperLiga și una în Cupa României. Din cauza acestei accidentări la gleznă, Alex Musi le-ar putea rata pe toate cinci, însă verdictul accidentării sale va fi dat în perioada imediat următoare, în urma efectuării unui RMN.

Următorul test pentru Dinamo este cel contra Rapidului, urmând să întâlnească FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon. Pe 28 octombrie FC Dinamo va întâlni CS Dinamo, iar apoi va avea de jucat încă două meciuri în campionat, contra lui CFR Cluj și Csikszereda. După meciul contra ciucanilor, competiția va lua o nouă pauză de 2 săptămâni.