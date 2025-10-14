Sport

Cât de gravă este accidentarea lui Alex Musi. Andrei Nicolescu a dat primul verdict: „Mi s-a înroșit telefonul de mesaje”. Ratează derby-ul cu Rapid!

Alex Musi a suferit o accidentare urâtă în meciul dintre România U21 și Cipru U21. Fotbalistul lui Dinamo a fost scos pe targă, iar Andrei Nicolescu a oferit primele detalii. Cât de gravă este accidentarea sa
Ciprian Păvăleanu
14.10.2025 | 21:32
Cat de grava este accidentarea lui Alex Musi Andrei Nicolescu a dat primul verdict Mi sa inrosit telefonul de mesaje Rateaza derbyul cu Rapid
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu a explicat unde simte Alex Musi dureri după accidentarea din meciul României U21. Foto: Colaj FANATIK

Alex Musi a schimbat tabăra de la FCSB la Dinamo și a devenit rapid un jucător important pentru „câinii roșii”. Tânărul atacant a fost scos pe targă în minutul 29 al meciului România U21 – Cipru U21, după ce un fotbalist cipriot a avut o intrare criminală asupra sa. Andrei Nicolescu a dezvăluit că jucătorul resimte dureri în zona gleznei.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, primele impresii după accidentarea lui Alex Musi. Cât de grav este

România U21, condusă de Costin Curelea, își continuă traseul spre o nouă participare la Campionatul European U21. „Micii tricolori” au câștigat cu 2-0 meciul contra naționalei de tineret a Ciprului, însă au pierdut o piesă extrem de importantă.

Deși a pierdut banderola de căpitan, Alex Musi continuă să fie un jucător crucial pentru selecționata U21, însă accidentarea sa din meciul cu Cipru U21 îi alarmează mai mult pe oficialii de la Dinamo, mai ales că urmează derby-ul cu Rapid. Andrei Nicolescu a oferit primele detalii despre accidentarea atacantului de 21 de ani:

ADVERTISEMENT

„Sperăm să fie doar glezna. Să vedem… a vorbit un pic Kopic cu el și a spus că simte că e doar glezna. Nu am multe detalii. El este un jucător important, nu neapărat din prisma regulii. Era într-o formă bună și mizam pe el. O accidentare nu pică bine niciodată, nu avem cum să fim indiferenți. Nu va influența sistemul lui Dinamo, pentru că avem underi care să-l înlocuiască, dar lipsa lui va fi extrem de importantă. Este o veste proastă, telefonul mi s-a înroșit imediat de mesaje. Verdictul este entorsă de grad 2-3, deci o perioadă va trebui să stea cu piciorul imobilizat”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.

Cine îl va înlocui pe Alex Musi la Dinamo

Indiferent de gravitatea accidentării, este foarte puțin probabil ca Alex Musi să fie apt pentru următorul meci. Tocmai de aceea, Zeljko Kopic va fi nevoit să-i găsească atacantului un înlocuitor pe măsură. Andrei Nicolescu este de părere că oricine i-ar lua locul, trebuie să profite de această șansă din plin:

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

„Nu știu care va fi înlocuitorul. E decizia lui Kopic, dar cred că sunt soluții… Caragea, Bărbulescu, Mihai. Pentru cei care așteptau să joace în locul lui Musi este o oportunitate. Dacă o prind, trebuie să profite la maximum de ea”, a mai spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul...
Digisport.ro
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc

Cum arată programul lui Dinamo până la următoarea pauză internațională

Până la următoarele meciuri internaționale, Dinamo va mai disputa 5 partide: 4 în SuperLiga și una în Cupa României. Din cauza acestei accidentări la gleznă, Alex Musi le-ar putea rata pe toate cinci, însă verdictul accidentării sale va fi dat în perioada imediat următoare, în urma efectuării unui RMN.

Următorul test pentru Dinamo este cel contra Rapidului, urmând să întâlnească FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon. Pe 28 octombrie FC Dinamo va întâlni CS Dinamo, iar apoi va avea de jucat încă două meciuri în campionat, contra lui CFR Cluj și Csikszereda. După meciul contra ciucanilor, competiția va lua o nouă pauză de 2 săptămâni.

ADVERTISEMENT
Africa de Sud, la Campionatul Mondial după 16 ani! Motivul uluitor pentru care...
Fanatik
Africa de Sud, la Campionatul Mondial după 16 ani! Motivul uluitor pentru care Ngezana nu a fost convocat de selecționer și a ratat petrecerea calificării
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Astăzi putem afla primele...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Astăzi putem afla primele echipe de pe bătrânul continent calificate la turneul final
Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după...
Fanatik
Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după ce a fost acuzat că e pro-rus. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Lucescu 'i-a dat peste nas' lui Bogdan Cosmescu: 'Nu poți să faci...
iamsport.ro
Mircea Lucescu 'i-a dat peste nas' lui Bogdan Cosmescu: 'Nu poți să faci asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!