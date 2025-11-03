Sport

Cât de gravă este accidentarea lui Alex Pașcanu din U Craiova – Rapid 2-2. Victor Angelescu a anunțat și ce transfer pregătesc giuleștenii: „Îl avem pe listă”

Alex Pașcanu a ieșit accidentat de pe teren în repriza a doua a meciului U Craiova - Rapid 2-2. Cât de gravă este problema sa
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2025 | 20:46
Alex Pașcanu în meciul Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Foto: Sport Pictures
Fundașul central a fost nevoit să părăsească terenul de joc în minutul 68 după un duel ceva mai intens cu un adversar. În locul său, Costel Gâlcă l-a introdus pe Leo Bolgado. Acum, Victor Angelescu a oferit toate detaliile referitoare la accidentarea jucătorului.

Victor Angelescu a informat că accidentarea lui Alex Pașcanu nu este deloc una gravă

Din fericire pentru rapidiști, acționarul minoritar al clubului a transmis că nu este vorba despre ceva grav. Astfel, urmează ca Pașcanu să revină la antrenamente în foarte scurt timp și să fie disponibil de joc chiar de la meciul următor.

„(n.r. Dacă este gravă accidentarea lui Pașcanu) Nu. Are un hematom, dar e apt, doar o zi lipsește. L-a lovit la spate și are un hematom, dar nimic grav. A fost o lovitură intercostală, destul de puternică”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport. 

Ce transfer se dorește în mod special la Rapid în această iarnă

De asemenea, cu aceeași ocazie, Angelescu a fost întrebat din nou și despre campania de achiziții din următoarea fereastră de mercato. Astfel, el a reiterat că se încearcă în mod special aducerea unui nou mijlocaș, cu mențiunea că trebuie ca el să aibă în principiu un profil diferit față de fotbaliștii pe care echipa din Giulești îi are în prezent la dispoziție în compartimentul median.

„Vrem un mijlocaș care să fie, exact cum a zis și Costel (n.r. Gâlcă), alt stil. Număr 10, ceva diferit față de ce avem. Depinde și de ce se va întâmpla, dacă pleacă cineva. Asta avem pe listă, un număr 10. Să vedem și dacă pleacă cineva, sperăm să nu plece nimeni, dacă sunt accidentări. Sperăm să aducem 1-2 jucători”, a mai spus Victor Angelescu.

Concluziile lui Victor Angelescu după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

La scurt timp după încheierea meciului de duminică seară din Bănie, acționarul minoritar al clubului din Giulești s-a declarat într-o anumită măsură frustrat de rezultatul final. De asemenea, a comentat eroarea lui Marian Aioani, cel care a comis penalty în prelungiri. 

„Când iei gol la ultima fază e frustrant. Nu îți pică bine, dar e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, câștigam cu noroc. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E greu să joci în Bănie, se câștigă greu aici. Nu ai cum să nu fii frustrat când la ultima fază iei gol.

Aioani a făcut o primă repriză senzațională. A ieșit, așa cum ne-a scos, se întâmplă. Nu sunt supărat. Trebuie să ne gândim bine, puteam face mai multe în prima repriză”, a spus Victor Angelescu pentru Digi Sport. 

