Cât de gravă este accidentarea lui Boateng la Dinamo?! Ultimele detalii înaintea derby-ului cu Rapid din play-off. Exclusiv

ADVERTISEMENT

din ultima etapă a sezonului regulat, dar l-a pierdut și pe Kennedy Boateng (29 de ani). FANATIK a aflat cât de gravă este accidentarea fundașului aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Vești de ultimă oră despre accidentarea lui Kennedy Boateng

Dinamo are o serie catastrofală în SuperLiga. A pierdut ultimele trei meciuri din sezonul regulat. Din cauza acestui rezultat, „câinii” vor începe play-off-ul de pe locul 5, cu 26 de puncte, cu patru mai puține decât liderul U Craiova.

ADVERTISEMENT

Roș-albii s-au speriat și mai tare la partida cu CFR Cluj. În minutul 49, Kennedy Boateng a cerut schimbare. Stoperul din Togo s-a întins pe gazon și a acuzat probleme la gamba stângă. Medicii lui Dinamo au intervenit imediat, iar Boateng a fost înlocuit cu Matteo Duțu.

„O informație de ultimă oră, foarte importantă, o exclusivitate. Accidentarea lui Boateng nu e gravă. A simțit doar o jenă pe gambă, se simte mult mai bine. Nu este accidentare gravă pentru Boateng. Mi-au scris sursele de la Dinamo. Se simte mult mai bine față de aseară și nu e nimic care să necesite o pauză de mai multe săptămâni. Cel puțin la ora asta, acesta este verdictul. Doar o jenă pe gambă! Nu e ceva grav, că asta le mai lipsea. Să nu joace nici Boateng”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Lui Boateng îi expiră contractul cu Dinamo

Rămâne de văzut dacă stoperul din Togo va putea evolua în prima etapă din play-off-ul SuperLigii. În runda inaugurală, Dinamo va juca pe terenul Rapidului. Derby-ul bucureștean este programat duminică, 15 martie, de la ora 20:30. Dinamo e fără victorie de 11 ani în derby-ul cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Kennedy Boateng joacă în „Ștefan cel Mare” din vara lui 2024, când a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Austria Lustenau. Contractul togolezului expiră la finalul acestui sezon și nu a semnat încă prelungirea. În tot acest timp, Boateng a jucat 64 de meciuri și a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.