Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cât de gravă este accidentarea lui Boateng la Dinamo?! Ultimele detalii înaintea derby-ului cu Rapid din play-off. Exclusiv

Vești importante din tabăra lui Dinamo. Știm cât de gravă este accidentarea lui Kennedy Boateng. Stoperul togolez a ieșit din teren cu probleme medicale în a doua repriză a meciului cu CFR Cluj
Cristian Măciucă
10.03.2026 | 11:19
Cat de grava este accidentarea lui Boateng la Dinamo Ultimele detalii inaintea derbyului cu Rapid din playoff Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cât de gravă este accidentarea lui Boateng la Dinamo?! Ultimele detalii înaintea derby-ului cu Rapid din play-off. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, din ultima etapă a sezonului regulat, dar l-a pierdut și pe Kennedy Boateng (29 de ani). FANATIK a aflat cât de gravă este accidentarea fundașului aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Vești de ultimă oră despre accidentarea lui Kennedy Boateng

Dinamo are o serie catastrofală în SuperLiga. A pierdut ultimele trei meciuri din sezonul regulat. Ultima înfrângere, în Gruia, scor 0-2, cu CFR Cluj. Din cauza acestui rezultat, „câinii” vor începe play-off-ul de pe locul 5, cu 26 de puncte, cu patru mai puține decât liderul U Craiova.

ADVERTISEMENT

Roș-albii s-au speriat și mai tare la partida cu CFR Cluj. În minutul 49, Kennedy Boateng a cerut schimbare. Stoperul din Togo s-a întins pe gazon și a acuzat probleme la gamba stângă. Medicii lui Dinamo au intervenit imediat, iar Boateng a fost înlocuit cu Matteo Duțu.

„O informație de ultimă oră, foarte importantă, o exclusivitate. Accidentarea lui Boateng nu e gravă. A simțit doar o jenă pe gambă, se simte mult mai bine. Nu este accidentare gravă pentru Boateng. Mi-au scris sursele de la Dinamo. Se simte mult mai bine față de aseară și nu e nimic care să necesite o pauză de mai multe săptămâni. Cel puțin la ora asta, acesta este verdictul. Doar o jenă pe gambă! Nu e ceva grav, că asta le mai lipsea. Să nu joace nici Boateng”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Lui Boateng îi expiră contractul cu Dinamo

Rămâne de văzut dacă stoperul din Togo va putea evolua în prima etapă din play-off-ul SuperLigii. În runda inaugurală, Dinamo va juca pe terenul Rapidului. Derby-ul bucureștean este programat duminică, 15 martie, de la ora 20:30. Dinamo e fără victorie de 11 ani în derby-ul cu Rapid.

Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce...
Digisport.ro
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
ADVERTISEMENT

Kennedy Boateng joacă în „Ștefan cel Mare” din vara lui 2024, când a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Austria Lustenau. Contractul togolezului expiră la finalul acestui sezon și nu a semnat încă prelungirea. În tot acest timp, Boateng a jucat 64 de meciuri și a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali!...
Fanatik
Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali! E o trădare pentru fanii Craiovei?
Pariul pe care Horia Ivanovici i l-a propus în direct lui Gigi Becali:...
Fanatik
Pariul pe care Horia Ivanovici i l-a propus în direct lui Gigi Becali: „Stai să vedem dacă pot”. Exclusiv
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu...
Fanatik
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! La ce echipă va merge Mirel Rădoi din vară, după FCSB. Este...
iamsport.ro
Bombă! La ce echipă va merge Mirel Rădoi din vară, după FCSB. Este în primăvara europeană: 'Am o informație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!