Cât de gravă este accidentarea lui Boateng la Dinamo?! Ultimele detalii înaintea derby-ului cu Rapid din play-off. Exclusiv

Dinamo a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, din ultima etapă a sezonului regulat, dar l-a pierdut și pe Kennedy Boateng (29 de ani). FANATIK a aflat cât de gravă este accidentarea fundașului aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.
Dinamo are o serie catastrofală în SuperLiga. A pierdut ultimele trei meciuri din sezonul regulat. Ultima înfrângere, în Gruia, scor 0-2, cu CFR Cluj. Din cauza acestui rezultat, „câinii” vor începe play-off-ul de pe locul 5, cu 26 de puncte, cu patru mai puține decât liderul U Craiova.
Roș-albii s-au speriat și mai tare la partida cu CFR Cluj. În minutul 49, Kennedy Boateng a cerut schimbare. Stoperul din Togo s-a întins pe gazon și a acuzat probleme la gamba stângă. Medicii lui Dinamo au intervenit imediat, iar Boateng a fost înlocuit cu Matteo Duțu.
„O informație de ultimă oră, foarte importantă, o exclusivitate. Accidentarea lui Boateng nu e gravă. A simțit doar o jenă pe gambă, se simte mult mai bine. Nu este accidentare gravă pentru Boateng. Mi-au scris sursele de la Dinamo. Se simte mult mai bine față de aseară și nu e nimic care să necesite o pauză de mai multe săptămâni. Cel puțin la ora asta, acesta este verdictul. Doar o jenă pe gambă! Nu e ceva grav, că asta le mai lipsea. Să nu joace nici Boateng”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.
Rămâne de văzut dacă stoperul din Togo va putea evolua în prima etapă din play-off-ul SuperLigii. În runda inaugurală, Dinamo va juca pe terenul Rapidului. Derby-ul bucureștean este programat duminică, 15 martie, de la ora 20:30. Dinamo e fără victorie de 11 ani în derby-ul cu Rapid.
Kennedy Boateng joacă în „Ștefan cel Mare” din vara lui 2024, când a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Austria Lustenau. Contractul togolezului expiră la finalul acestui sezon și nu a semnat încă prelungirea. În tot acest timp, Boateng a jucat 64 de meciuri și a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.