Cât de gravă este, de fapt, accidentarea lui Ronaldo Webster. Anunțul lui Mario Felgueiras

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Universitatea Craiova pare că nu a mai avut o perioadă de transferuri atât de reușită precum cea din sezonul precedent, iar unul dintre jucători a fost urmărit de un ghinion uriaș. Ronaldo Webster (25 de ani), fotbalist cumpărat de la Skhendija, a greșit decisiv la meciul său de debut și a fost schimbat după doar 37 de minute, în urma unei accidentări. Mario Felgueiras a explicat când va putea reveni.

Când va putea reveni Ronaldo Webster la antrenamentele Universității Craiova

Ronaldo Webster nu și-a făcut o imagine prea bună în meciul de debut în tricoul Universității Craiova. El a fost titular în partida pierdută de olteni cu 1-5 în fața lui Dinamo, ba chiar a greșit impardonabil la golul de 2-0 al lui Alex Musi, când pasa sa la portar a fost mult prea lentă și a fost interceptată de atacantul „câinilor”, care a înscris.

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Mario Felgueiras a explicat la FANATIK SUPERLIGA cât de gravă este accidentarea sa și când va putea reveni la antrenamentele echipei: „El a avut o mică leziune musculară în pregătirea din Austria, apoi a făcut o entorsă la gleznă chiar în prima fază a meciului cu Dinamo. Sperăm că săptămâna viitoare va fi apt pentru antrenamentele cu echipa”, a declarat Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

Mario Felgueiras a lămurit subiectul Răzvan Sava

Recent, în România a circulat întrebarea „cât a plătit, de fapt, Universitatea Craiova pentru Răzvan Sava”. Totul a plecat de la zvonurile că Mihai Rotaru ar fi scos din buzunare nu mai puțin de 2,5 milioane de euro pentru portarul lui Udinese, însă mai ales că formația din Udine îl poate răscumpăra oricând pe Răzvan Sava, în fața oricărui alt doritor, la un preț stipulat în contract.

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„Eu trebuie să mă adaptez și la contextul în care stau. Aici se vorbește foarte mult despre cât câștigă cineva, eu nu sunt obișnuit cu asta. Afacerea cu Sava a fost o afacere pe care ne-am dorit mult să vină Sava, îl vedem portar cu mare potențial, avem mare încredere în el. Am reușit să facem un acord cu Udinese, nu e vorba de 2,5 milioane. Nici nu trebuie să spun cât a fost, nici nu se compară cu ce discutăm noi. E al nostru, definitiv. Avem o înțelegere în care și Udinese îl poate răscumpăra. Are drept de preemțiune, poate fi răscumpărat”, a explicat conducătorul oltenilor, la FANATIK SUPERLIGA.

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Conducătorul Universității Craiova i-a luat apărarea lui Filipe Coelho

După eliminarea din Champions League, eșecul usturător cu Dinamo și rezultatul de egalitate contra lui KuPS, Deși lusitanul a adus în Bănie Cupa României și titlul de campioană, suporterii au început să fie nemulțumiți de rezultatele echipei din acest debut de sezon.

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Mario Felgueiras a comentat criticile care atacă modul în care antrenorul portughez își alege primul 11, însă conducătorul Craiovei este de părere că Filipe Coelho este singurul care poate ști cu adevărat cine merită să înceapă într-un anumit meci, după ce i-a văzut pe jucători zi de zi la antrenamente: „(n.r. Criticile sunt că a fost foarte neinspirat în alcătuirea primului 11 în aceste meciuri europene) Eu cred că cel mai potrivit om să aleagă primul 11 este antrenorul echipei. El stă cu jucătorii în fiecare zi. (…) Aici, la clubul nostru, antrenorul e persoana potrivită să aleagă. Din afară putem spune ce dorim”, a punctat Felgueiras.