Cât de grave sunt accidentările lui Florin Tănase şi Mamadou Thiam: “Amândoi merg la Belgrad la tratament!”. Exclusiv

FCSB suferă din pricina lotului, având mai mulți jucători accidentați. Mihai Stoica a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA a doua zi după eșecul cu Universitatea Craiova și a oferit cele mai noi detalii despre situația lui Florin Tănase și a lui Mamadou Thiam.

Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam după accidentările suferite și când pot reveni la FCSB

FCSB are o nouă perioadă delicată, și din punct de vedere al programului, dar mai ales din punct de vedere al lotului. Bucureștenii au mai mulți jucători indisponibili din cauza accidentărilor.

Ce mai recenți deveniți indisponibili au fost Florin Tănase, , și Mamadou Thiam, . Mihai Stoica a spus când ar putea reveni cei doi, de fapt.

„Vor pleca mâine (n.r. marți) la Belgrad și de poimâine încep tratamentul. Când ratezi asemenea situații, e foarte greu să întorci Craiova la ea acasă.

Atâta timp cât Ngezana, Mihai Popescu, Chiricheș, Arad, Tănase și Thiam lipsesc… e o problemă, într-adevăr. În mod normal, jucăm luni, deci ar putea (n.r. – Tănase și Thiam) să fie și la meciul cu Metaloglobus”, a spus Mihai Stoica inițial.

Cum a catalogat Mihai Stoica prestația lui Juri Cisotti după accidentare

. Mihai Stoica a spus că italianul a jucat cu reținere din cauza accidentării pe care a avut-o, prima la nivel muscular în cariera sa.

„Cisotti mi s-a părut… La aproape 33 de ani a avut prima lui accidentare musculară din carieră. Era clar că a jucat cu o temere, pentru că nu i s-a mai întâmplat așa ceva. A avut o ocazie foarte, foarte mare”, a mai spus MM la FANATIK SUPERLIGA.

Program FCSB. Cu cine mai joacă pe final de sezon regular

FCSB speră în continuare să ajungă în play-off. Bucureștenii au strâns 40 de puncte în 27 de etape, iar ultimele 3 etape din sezonul regular devin cruciale. Iată ce meciuri mai are FCSB de disputat:

luni, 23 februarie, ora 20:00: FCSB – Metaloglobus

duminică, 1 martie, ora 21:00: UTA – FCSB

sâmbătă. 7 martie, de stabilit: FCSB – U Cluj