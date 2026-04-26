Cât de grave sunt, de fapt, accidentările lui Lukic și Macalou. Mihai Stoica e cucerit de fotbalistul lui U Cluj: “E cel mai bun fotbalist din SuperLiga” Exclusiv

Vești importante pentru suporterii lui U Cluj. Ce se întâmplă cu accidentații Jovo Lukic și Issouf Macalou. Când revin cei doi titulari din echipa lui Cristiano Bergodi și ce a spus Mihai Stoica despre atacantul bosniac.
Mihai Dragomir
26.04.2026 | 13:58
Ultimele vești despre accidentările lui Lukic și Macalou. Mihai Stoica a spus totul despre atacantul bosniac în direct.
U Cluj a pierdut cu 0-1 derby-ul cu CFR Cluj din etapa 6 din play-off, însă a mai suferit alte două lovituri importante. Cristiano Bergodi nu s-a putut baza de la început pe atacantul Jovo Lukic, iar ulterior a fost nevoit să îl scoată și pe Issouf Macalou. FANATIK a aflat ce se întâmplă cu cei doi titulari ai „studenților”. Rămâi pe site pentru a vedea și cum l-a descris Mihai Stoica pe atacantul bosniac.

U Cluj a suferit o adevărată lovitură chiar înaintea startului meciului cu U Cluj. Cristiano Bergodi l-a scos pe Jovo Lukic din primul 11 și l-a introdus pe Andrei Gheorghiță. FANATIK a aflat că vârful bosniac nu a putut evolua contra rivlaei din oraș după ce a resimţit o problemă la un nerv al spatelui. Imposibilitatea utilizării lui Lukic în meci a fost și principalul motiv al eșecului suferit invocat de antrenorul italian după finalul partidei.

Din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari ca atacantul Jovo Lukic să fie recuperat pentru meciul cu FC Argeș. În schimb, lucrurile nu stau la fel de bine pentru Issouf Macalou. Extrema dreaptă va efectua luni, 27 aprilie, un RMN, pentru că încă nu se știe foarte clar diagnosticul său. Dacă ivorianul poate fi înlocuit cu sârbul Jug Stanojev, atacantul bosniac este indispensabil echipei lui Cristiano Bergodi, iar revenirea acestuia pentru jocul din următoarea etapă este o veste cu adevărat bună pentru suporterii lui U Cluj.

Mihai Stoica l-a lăudat în direct pe Jovo Lukic. Portretul făcut atacantului bosniac

Despre Jovo Lukic a vorbit în direct și Mihai Stoica. Președintele FCSB-ului este cu adevărat impresionat de sezonul făcut de bosniac în tricoul lui U Cluj, unde, față de stagiunea trecută extrem de modestă la Universitatea Craiova, este într-o formă de invidiat. „Lukic mi se pare cel mai bun jucător din campionatul nostru in ediția asta de campionat. Așa l-am perceput eu. N-am avut niciun interes pentru el, nu știa Craiova cum să facă să scape de el. La U Cluj a găsit un alt ambient și a jucat excepțional. Nu întâmplător a fost chemat la lot la naționala lui Dzeko (n.r. – Bosnia).

Problema lui U Cluj era la Lukic, pentru că Atanas Trică e un jucător de perspectivă, însa nu e Lukic. Doar că Lukic nu doar că a marcat, ci el are 18 goluri din acțiune în aceasta ediție de campionat. Este extraordinar. El nu pierde mingea, are și viteză, chiar s-a văzut lipsa lui cu CFR Cluj”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.

  • 1,5 milioane de euro valorează Jovo Lukic în prezent 
  • 2 goluri în 31 de meciuri a strâns bosniacul la Universitatea Craiova
  • 20 de goluri în 36 de meciuri are, deja, Lukic în tricoul lui U Cluj
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac spera să îl coopteze și pe Mircea Lucescu în proiectul de...
iamsport.ro
Ion Țiriac spera să îl coopteze și pe Mircea Lucescu în proiectul de 50.000.000 de euro cu membrul Generației de Aur: 'Din păcate, a luat naționala și s-a dus prea repede'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!