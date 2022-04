Cât de greu a fost începutul în cariera muzicală a lui Shift. Reacția mamei sale când a avut success: „Ai crezut în nebunia ta”

Shift a vorbit despre începuturile sale în muzică și se pare că succesul a venit destul de târziu pentru acesta. Concurentul de la Asia Express a recunoscut că i-a fost greu, dar totul a meritat.

Shift, o pasiune pentru muzică. Nu avea niciun muzician în familie

Shift știa că tot ce își dorește era să facă muzică, problema era că nu mai fusese niciun muzician în familia lui, astfel că părinții erau îngrijorați pentru viitorul copilului lor, mai ales dacă voia să profeseze într-un domeniu atât de volatil cum este cel artistic.

De altfel, chiar dacă a dat la facultate, artistul tot voia să facă muzică, și, conform lui, nu poți avea timp pentru ambele activități. Fostul concurent de la a trebuit să facă o alegere.

„Am terminat liceul, am dat la facultate, făceam tot aia, am terminat facultatea, nu voiam să mă angajez, că voiam să fac muzică. Nu poți să te angajezi, să faci și muzică. Ori te duci all in, ori nu te duci!”, a spus Shift pentru .

Mama lui Shift a fost mândră de el după colaborarea cu Andra. Ce i-a spus femeia

și Andra au colaborat pentru piesa Avioane de hârtie, iar familia artistului a fost prima care a văzut clipul. Abia atunci s-au liniștit părinții săi în ceea ce îl privește și chiar l-au lăudat pentru munca sa.

„Am făcut «Avioane de hârtie» și țin minte că am mers acasă de Crăciun, filmasem clipul, dar nu îl lansasem, urma să îl lansăm după Anul Nou.

Și le-am pus clipul mamei și sorei mele și mama a început să plângă! A zis: «Mamă, ți se întâmplă ceva minunat! Toți anii ăștia în care ai tras și ai crezut în nebunia ta, în sfârșit se vede!»”, a conchis Shift.

Shift a decis să participe la o nouă provocare, emisiunea , alături de Connect-R. Cei doi au fost eliminați, iar despărțirea a fost una emoționantă.