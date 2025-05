Cât de greu este să fii rapidist? Povestea fabuloasă a lui Cornel Mateiași, omul aflat de-o viață în Giulești

, moderată de Robert Niță. Magazionerul Rapidului a povestit cum a ajuns să iubească echipa din Giulești și cât de greu i-a fost în tot acest timp.

O viață pentru Rapid. Cornel Mateiași a spus cât de greu i-a fost alături de giuleșteni

Fotbalul n-ar fi ceea ce este dacă suporterii al lipsi de lângă echipe. Cornel Mateiași a fost mai mult decât un simplu fan al Rapidului și a povestit cât de greu i-a fost să vadă problemele și insuccesele echipei,

În direct la „Suflet de Rapidist”, moderatorul Robert Niță a fost curios să afle povestea de viață a celui care a avut, pe rând, mai multe roluri la Rapid, dar care nu s-a dezis niciodată de clubul iubit.

„Asta e viața noastră de rapidiști, asta e, așa ne-a dat Dumnezeu, așa o ducem până la capăt!”

„Cât de greu e să fii rapidist?”, a fost întrebarea lui Robert Niță. „Este foarte greu. Nevasta mea, după 4o de ani de căsătorie cu ea… Tot așa, tot de la fel am și cu Rapid. Mai mult de Rapid. Nu am fost angajat. Am fost pe lângă, un suporter înflăcărat.

Și spunea nevasta mea, zice, bun, dar mă gândesc la tine, cum ar fi fost să, de ce n-ai ținut cu o altă echipă? Mă ui la ăștia, la Steaua, ăștia arăt tot timpul, sunt tot timpul veseli, tu tot timpul ești… supărat, zic că asta e viața noastră de rapidiști, asta e, așa ne-a dat Dumnezeu, așa o ducem până la capăt!”, a spus Cornel Mateiași.

„La început am fost șofer al clubului, după aceea am fost maseur la echipa mare și la tineret întâi!”

„Cum ai ajuns nea Cornel la Rapid? Ai fost prin galerie înainte?”, a întrebat apoi moderatorul. „Nu, în galerie n-am fost niciodată. Eu am fost pe lângă galerie tot timpul. N-am fost în galerie.

Mi-a plăcut să urmăresc meciurile. Și am încercat în galerie, nu vedeam nimic. M-am dus de câteva ori pe Republici cu Mache. Am debutat, să zic așa, acolo.

Iar mi-a dorit din tot sufletul, pe mine m-a băgat în fotbal tatăl lui Bogdan Nicolae la mecanică fină, apoi m-am fost la Metalul, la Metalul l-am cunoscut pe nea Tase și Tănăsescu, Dumnezeu să-l ierte, și dânsul m-a luat cu el, cu Marcel Pigulea și m-am adus la Rapid, că tot le spuneam eu că acolo e țelul vieții mele și am început de la juniorii, până am ajuns la echipa mare. La început am fost șofer al clubului, după aceea am fost maseur la echipa mare și la tineret întâi!”, a explicat Cornel.

„Țipam mult, așa erau timpurile!”

„Eu te-am prins maseur la Rapid, dar și atunci făceai urât rău la meciuri!”, a mai spus moderatorul. „Făceam urât, dacă trăiesc meciurile foarte tare, chiar îmi spunea, m-am întâlnit cu un observator de meciuri acum cu Hermannstadt, în Cupă.

Mi-a zis că cea mai grea linie o avea când venea pe Giulești și eram eu acolo. Țipam mult, așa erau timpurile. Acum nu mai sunt. Ne-am liniștit.

Suntem mai civilizați. Dar așa erau timpurile. Da, trăiam la intensitate maximă. Nu conta funcția așa. Când eram șofer și la tineret și la junior!”, a mai spus Cornel Mateiași la „Suflet de Rapidist”.