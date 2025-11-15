Sport

“Cât de greu este să lucrezi cu MM Stoica?” Managerul FCSB, răspuns ferm: “Fac crize!”

Mihai Stoica a dezvăluit cât de greu este ca un om să lucreze alături de el. Ce spune președintele Consiliul de Administrație de la FCSB despre momentele în care a dat oameni afară de la echipă.
Iulian Stoica
15.11.2025 | 13:26
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, sincer vizavi de cât de greu este să colaboreze cu persoanele. Sursă foto: Fanatik
Mihai Stoica este unul dintre cei mai cunoscuți președinți de club din România. „MM” este la al treilea mandat în fruntea FCSB-ului, iar acesta a mărturisit cât este de greu pentru un angajat să colaboreze cu el.

Mihai Stoica, sincer vizavi de colaborările cu angajații

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a mărturisit că este destul de greu pentru ca cineva să lucreze cu el. Președintele Consiliul de Administrație de la FCSB susține că face crize de nervi în momentul în care cineva nu îndeplinește o sarcină primită.

„(n.r. – Cum este să lucrezi cu MM Stoica?) Cred că e destul de greu! Dacă eu îți dau ție să faci ceva, iar tu nu ai făcut… Atunci e rău de tot! Atunci trebuie să suporți o criză, iar la crize fac urât.

Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac. Dacă eu, la rândul meu, spun cuiva să facă ceva și nu face… Dacă spune că a uitat, atunci are o șansă să scape. Dacă vine să mă aburească, atunci e rău”, a declarat Mihai Stoica.

Mihai Stoica a dat oameni afară în trecut

În continuare, Mihai Stoica a transmis că dă foarte greu oameni afară, însă acest lucru s-a întâmplat de multe ori în trecut. Oficialul FCSB susține că nu suportă să fie mințit, atât timp cât el este întotdeauna sincer.

„Nu dau afară oameni, ci foarte greu. Am dat mulți oameni afară, doar că din motive întemeiate și după foarte multe avertismente. Nu pot să dau exemple, oamenii au făcut greșeli foarte mari și nu aș vrea să spun. Sunt greșeli care nu s-au aflat.

Nu mă refer la antrenori sau la colaboratori din spațiul tehnic, ci la oameni care au fost în staff și au făcut greșeli. Doar nu mă minți! Dacă m-ai mințit, atunci e greu… Pentru că eu nu mint, chiar nu mint. Poate că încerc să omit să spun adevărul dacă pot, dar nu mint”, încheiat Mihai Stoica.

Mihai Stoica recunoaște că e greu să colaborezi cu el

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
