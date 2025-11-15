“Cât de greu este să lucrezi cu MM Stoica?” Managerul FCSB, răspuns ferm: “Fac crize!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica este unul dintre cei mai cunoscuți președinți de club din România. „MM” este la al treilea mandat în fruntea FCSB-ului, iar acesta a mărturisit cât este de greu pentru un angajat să colaboreze cu el.

Mihai Stoica, sincer vizavi de colaborările cu angajații

, Mihai Stoica a mărturisit că este destul de greu pentru ca cineva să lucreze cu el. Președintele Consiliul de Administrație de la FCSB susține că face crize de nervi în momentul în care cineva nu îndeplinește o sarcină primită.

„(n.r. – Cum este să lucrezi cu MM Stoica?) Cred că e destul de greu! Dacă eu îți dau ție să faci ceva, iar tu nu ai făcut… Atunci e rău de tot! Atunci trebuie să suporți o criză, iar la crize fac urât.

Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac. Dacă eu, la rândul meu, spun cuiva să facă ceva și nu face… Dacă spune că a uitat, atunci are o șansă să scape. Dacă vine să mă aburească, atunci e rău”, a declarat Mihai Stoica.

Mihai Stoica a dat oameni afară în trecut

În continuare, , însă acest lucru s-a întâmplat de multe ori în trecut. Oficialul FCSB susține că nu suportă să fie mințit, atât timp cât el este întotdeauna sincer.

„Nu dau afară oameni, ci foarte greu. Am dat mulți oameni afară, doar că din motive întemeiate și după foarte multe avertismente. Nu pot să dau exemple, oamenii au făcut greșeli foarte mari și nu aș vrea să spun. Sunt greșeli care nu s-au aflat.

Nu mă refer la antrenori sau la colaboratori din spațiul tehnic, ci la oameni care au fost în staff și au făcut greșeli. Doar nu mă minți! Dacă m-ai mințit, atunci e greu… Pentru că eu nu mint, chiar nu mint. Poate că încerc să omit să spun adevărul dacă pot, dar nu mint”, încheiat Mihai Stoica.

