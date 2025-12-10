Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de la Genoa: “Mircea Lucescu poate avea rolul decisiv”

Rapid pregătește un transfer de senzație în perioada de mercato din iarnă, Nicolae Stanciu fiind una dintre ținte. Să-l aduci, însă, pe mijlocașul de la Genoa în SuperLiga este extrem de dificil. Detalii de ultimă oră.
Răzvan Scarlat
10.12.2025 | 10:40
Mircea Lucescu s-ar putea implica în transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid. Sursa foto: colaj FANATIK
Rapid are nevoie de un număr 10, iar Mauro Pederzoli s-a deplasat, zilele trecute, în Italia pentru discuții cu mai mulți jucători. Tratativele sunt, însă, dificile din mai multe motive. Partea financiar are, bineînțeles, un rol important. Robert Niță, prieten apropiat cu acționarii clubului alb-vișiniu, a oferit mai multe detalii despre transferul așteptat în Giulești.

Cine are ultimul cuvânt în aducerea numărului 10 la Rapid

În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul jucător al Rapidului a subliniat că antrenorul Constantin Gâlcă are ultimul cuvânt în aducerea mijlocașului ofensiv, între el și Mauro Pederzoli existând discuții continue. Totodată, Niță a explicat și de ce transferul întârzie.

Se lucrează. Mauro (n.r. Mauro Pederzoli, directorul sportiv al Rapidului) este în contact, are mai multe variante și, împreună cu Gâlcă, trebuie să aleagă. Pe urmă se trece la următorul pas, după acceptul lui Gâlcă, la discuții concrete.

Nu e ușor, toată lumea vrea să se întărească. E campionat peste tot, nu aduci acum jucători din Azerbaidjan, Bangladesh, trebuie să iei foarte multe lucruri în calcul. Mai mult decât atât, jucătorii buni sunt angrenați cu echipele lor în campionat. Nu-ți dă nimeni drumul decât pe un preț foarte, foarte bun. Până la urmă și ăsta e un criteriu, trebuie să păstrezi un echilibru al investițiilor și al nivelului salarial”, a spus Robert Niță.

Criteriile de care ține cont Rapid în transferul mijlocașului

În continuare, Robert Niță a precizat că acționarii Rapidului nu vor “sparge” banca pentru aducerea unui fotbalist care, ulterior, din cauza salariului mult peste medie, să creeze probleme în vestiar. Fostul fotbalist consideră că totul trebuie calculat, pentru că există riscul ca o eventuală mutare să se transforme într-un eșec.

Așa faci un efort, dai nu știu cât pe un jucător, îl bagi în vestiar și câștigă de trei ori mai mult decât cel mai bine plătit jucător. Și atunci, ce faci? Aduci un jucător să te ajute teoretic… Că nu garantează nimeni în evoluțiile următoare că te clasezi mai bine, dar dinamitezi vestiarul. Adică sunt foarte multe criterii de care trebuie ținut cont. Iar faptul că discuția este de mult timp și se face pentru campania de achiziții din iarnă, iar este dificil. Pentru că e perioada cea mai proastă. Ținte există”, a subliniat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce s-ar implica Mircea Lucescu în transferul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu, în prezent la Genoa, ar reprezenta o soluție pentru Rapid. Robert Niță crede că o posibilă implicare a lui Mircea Lucescu ar fi decisivă.

În cazul în care se va pune problema de Stanciu, cred că un mare rol și decisiv, din punctul meu de vedere, îl poate avea domnul Lucescu. Pentru că vin meciurile echipei naționale în martie, iar dacă domnul Lucescu își dorește să se implice și să sfătuiască jucătorii…

Probabil că vor fi discuții între domnul Lucescu și jucătorii care ar putea fi convocați, iar fără minute e greu să… Cu 60 de minute din când în când e greu să… E un subiect sensibil (n.r. venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid), dar, în același timp, ar fi o mare lovitură. Fotbalistic, pentru Rapid, cred că ar fi cel mai bun transfer posibil în momentul de față”, a concluzionat fostul fotbalist al Rapidului.

