Cât de ieftin este să mergi în Maldive. Vacanța de vis poate fi și una cu buget redus

Maldive este una dintre cele mai vizitate destinații exotice. Mulți turiști scot bani grei din portofel pentru a se bucura de soarele, nisipul, apa și insula fierbinte de aici. Aflați, însă, că în Maldive poți călători și cu bani puțini.

Cum să călătorești ieftin în Maldive. Prețul unui bilet dus-întors poate fi și sub 1000 de euro

În general, un preț pentru un bilet în țara insulară trece de 1000 de euro pentru o singură persoană, dar în ultimul timp costurile pot atinge și sute de euro.

De exemplu, , pot opta pentru un zbor cu WizzAir, pentru intervalul 15-26 ianuarie 2023 , cu un bilet de doar 261 euro, dus-întors, cu escală în Abu Dhabi, informează

, pentru intervalul 22.12-2021-11-03.2022, cu preț de aproape 778 euro, desigur aici luându-se în considerare și opțiunile din pachet, informează

Referitor la cazare, localnicii de pe insulele Maldive sunt foarte binevoitori să te primească în casele lor. Poți găsi apartamente sau o cameră într-o vilă cu prețuri de la 25 sau 100 de dolari pe noapte.

În ceea ce privește mâncarea, poți scoate din buzunar în jur de 15-30 de dolari, iar asta dacă sari peste micul dejun, care este cea mai scumpă masă. Pentru activități distractice, precum scufundatul sau norkelingul, trebuie să achiți între 100 și 150 de dolari pe zi, respectiv:

O plimbare pe insulele de nisip din mijlocul Oceanului pornește de la 20 de euro,

O excursie de o zi la un resort de lux, cu masă și băuturi incluse, pornește de la 100 de euro,

O lecție de surfing pornește de la 75 de dolari,

O zi de scunfundări te poate costa între 65 și 135 de dolari,

Jumătate de zi de snorkeling valorează 35 de dolari.

Cazări ieftine în Maldive

Unii turiști au găsit în Maldive peste 300 de cazări sub 120 de dolari sau chiar sub 100 și sub 50 de dolari. Cu 30-60 de dolari pe noapte te poți odihni într-o cameră spațioasă, curată, modernă: cu apă caldă, wifi, aer condiționat, mic dejun și curățenie efectuată de personal.

Toate acestea în timp ce un resort de lux în Maldive pornește de la 400 de dolari pe noapte. Rareori sunt cazurile când găsești la acestea prețuri sub 400 de dolari.