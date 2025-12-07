News

Cât de importante sunt, de fapt, alegerile din București pentru soarta coaliției. „S-ar putea destrăma”

Rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei pot influența major direcția în care va merge coaliția de guvernare. Avertismentul unui consultant politic
Ana-Maria Tomescu
07.12.2025 | 12:17
Cat de importante sunt de fapt alegerile din Bucuresti pentru soarta coalitiei Sar putea destrama
Alegerile pentru Primăria București pot reprezenta cel mai important test pentru coaliția de guvernare, iar votul dat de cetățenii Capitalei poate influența direcția în care va merge întreaga țară. Avertismentul vine de la consultantul politic Radu Turcescu.

Alegerile pentru Primăria București, test major pentru coaliție

Având în vedere tensiunile din ultimele luni, care i-au avut ca protagoniști pe liderii partidelor aflate la guvernare și premier, scrutinul din Capitală este considerat un examen al încrederii pentru actuala coaliție de guvernare. Potrivit consultantului Radu Turcescu, citat de Antena 3, rezultatul alegerilor de astăzi ar putea avea ca efect schimbarea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Radu Turcescu spune că sunt două scenarii prin care coaliția ar putea trece după rezultatul alegerilor din București, miza fiind extrem de importantă. Votul de astăzi poate consolida coaliția sau poate provoca tensiuni și mai mari. „Aceste alegeri cred că sunt cel mai mare studiu sociolog care poate fi făcut azi cu privire la cum stă coaliţia. Acesta alegeri ori vor aduna şi mai mult coaliţia, ori o vor destrăma”, a declarat Radu Turcescu, pentru Antena 3.

Scenariul care putea duce la schimbarea premierului Bolojan

Fiind întrebat despre posibilitatea ca rezultatul alegerilor din Capitală să ducă la schimbarea premierului, consultantul a răspuns: „Da. Dacă va fi acel scenariu, că un anumit partid pune presiune pe coaliţie şi va înainte o moţiune de cenzură, iar dacă va câştiga candidatul acelui partid, sunt toate şansele să ne aşteptăm la o astfel de situaţie şi la un astfel de scenariu.

Dacă va câştiga candidatul celuilalt partid din coaliţie, atunci va mai rezista coaliţia. Dar rămâne de văzut. Şi în interiorul acelui partid există scindări şi discuţii”, a atenționat Radu Tudor. Alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie, au loc în București și alte 11 localități din țară. În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați. Până la ora 12:00, prezența la vot era destul de scăzută, de 9.61%.

