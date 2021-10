Cât de importanți sunt banii pentru Irina Rimes. “Lumea mă iubește pentru ceea ce cant, nu pentru ceea ce afișez”

Irina Rimes a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Au fost mai multe perioade când a avut și o situație financiară delicată. A muncit însă mereu și și-a revenit de fiecare dată.

Artista a declarat recent într-un interviu că indiferent de banii pe care i-a avut și-a găsit mereu fericirea în lucruri mărunte, dar cu adevărat importante.

Irina Rimes spune că în domeniul ei banii nu sunt atât de importanți pentru că talentul și continuitatea nu se poate cumpăra.

Cât de importanți sunt banii pentru Irina Rimes

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate cântărețe. Au fost însă momente în care a trecut și prin A fost nevoită să trăiască cu 30 de lei pe săptămână și să poarte haine de la magazine second-hand.

Aceste lucruri nu au împiedicat-o să-și urmeze visul, pentru că în acele momente a găsit fericirea în alte lucruri mărunte, dar mult mai importante. În plus fanii ar trebui să o aprecieze pentru ceea ce cântă și nu pentru bunurile pe care le deține.

“Cumva mie îmi plăcea mai mult drumul către a face bani decât momentul în sine, când faci banii și îi primești.

Îmi plac banii încă din copilărie, de când am realizat că poți să-i dai unui băiat ca să nu te mai tragă de gâțe (codițe ), la școală – a fost una dintre cele mai bune investiții. De atunci m-am îndrăgostit de bani”, a declarat Irina Rimes,

Și acum își amintește că primii bani pe care i-a câștigat au fost 40 de lei, după ce a participat la un eveniment. Nu se sfiește să recunoască faptul că în copilărie își cumpăra destul de des haine de la second-hand.

În urmă cu câțiva ani, că banii pe care îi câștigă ar trebui investiți. Astfel a decis să nu își cumpere o mașină nouă ci să investească câștigurile sale.

“Managerul mi-a zis așa: dacă nu cheltuiești banul, nici nu o să vină la tine. Banii trebuie să circule. Atunci am realizat că nu trebuie să mai fac economii, ci trebuie să investesc. Să investesc la bursă sau în bitcoin”, a mai spus cântăreața.

“Lumea mă iubește pentru ceea ce cant, nu pentru ceea ce afișez”

Irina nu a fost extrem de interesată de imagine. Chiar dacă era coach la Vocea României, vedeta a condus o mașină mai veche pentru a-și putea investi toate economiile la bursă.

“Prefer să am o mașină scumpă în momentul în care am și o viață scumpă. Dar dacă nu am o viață scumpă, atunci de ce? Să întrețin niște aparențe? Sau nu o să mă mai iubească lumea? Lumea mă iubește pentru ceea ce cânt, nu pentru ceea ce afișe”, a mai spus Irina Rimes.