Cât de jos a ajuns SuperLiga! Poziția incredibilă ocupată de prima ligă din România în ierarhia mondială

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Analiștii de la Football Insider au realizat un clasament al celor mai puternice 50 de campionate din lume. SuperLiga României se situează pe locul 38, fiind depășită de campionatele din Cipru, Chile, dar și de ligi secunde precum Championship sau Bundesliga 2.

Pe ce loc e SuperLiga România în clasamentul celor mai bune ligi din lume

Conform Football Insider, cel mai puternic campionat din lume rămâne Premier League. Sumele uriașe investite în fotbalul englez fac în continuare diferența. Deși PSG a câștigat UEFA Champions League, iar cluburile spaniole au avut rezultate excelente în ultimii ani, fotbalul din Anglia continuă să domine acest clasament.

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Pe locul al doilea se află La Liga. Prezența unor cluburi precum Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid cântărește enorm, însă poziția excelentă este susținută și de rezultatele foarte bune obținute de echipele spaniole în Europa League și Conference League.

SuperLiga, depășită de Championship, Serie B și Bundesliga 2

SuperLiga României ocupă doar locul 38 în acest clasament. Campionatul nostru este devansat de ligi precum cele din Argentina și Chile. Mai mult, , Serie B și 2 sunt considerate mai puternice decât prima ligă din România.

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The Premier League comes out 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 in OPTA's power rankings of the top 50 leagues in world football. 🔝 — Football Insider (@footyinsider247)

În topul celor mai bune 50 de campionate din lume își fac loc și ligi din Egipt și Venezuela. De asemenea, campionatul din Paraguay ocupă locul 20, iar cel din Ecuador a fost clasat pe poziția a 16-a.