„Cât de lungă vrei să fie cariera ta?” David Popovici a dat răspunsul după Europenele de înot de la Paris

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după ce a câștigat aurul la probele de 100 și 200 de metri liber la Europenele de la Paris 2026. Sportivul român a oferit un amplu interviu după marea performanță atinsă și a spus până când vrea să concureze în bazin. Moment de sinceritate din partea înotătorului de la CS Dinamo.

Cum se simte David Popovici după Europenele de la Paris 2026 și cum tratează întreaga faimă

David Popovici este numele care a ajuns să fie lăudat până chiar și de în urma Europenelor de la Paris 2026. Sportivul român vine acasă cu medaliile de aur de la probele de 100 și 200 de metri liber. După o seară legendară și plină de emoții, sâmbătă, a doua zi, el a dezvăluit cum și-a petrecut timpul și cum simte întregul moment de glorie prin care trece. „Am fost și am mâncat ceva bun și mi-am permis să mă culc mai târziu. Sărbători destul de simple și… și ușoare. Da, nimic ultra-special, dar o să… dacă pot numi «sărbătorit», o să sărbătoresc când mă întorc în țară și o să… nu știu, o să am și eu timp să călătoresc, să mă plimb cu mașinile, să fac ce vreau. Oricum, față de acum câțiva ani, îmi permit să fiu mult mai eu în interviuri.

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Sunt și foarte multe aspecte pozitive, nu pot să mă plâng de asta. Și e pur și simplu ceva ce vine la pachet cu acest job, cumva. Adică o iau ca pe o responsabilitate pe care o am datorită faptului că sunt bun la ceea ce fac. Oricât de grele sunt momentele alea și oricât de multe emoții te cuprind și așa, tot momentele de dinainte de cursă sunt cele mai interesante pentru mine, pentru că îmi permit să mă privesc, zic eu, cu adevărat în interior. Și, nu știu, mi se pare că sunt cel mai vulnerabil atunci și cel mai îndreptățit într-un fel să mă dau bătut dacă mi-ar veni să mă dau bătut și totuși să reușesc să lupt cu mine, cu propriile emoții și să mai ies și câștigător din asta îmi întărește foarte tare, îmi clădește caracterul, pur și simplu!”, a spus inițial David.

David Popovici a spus până când vrea să concureze în bazin

Născut în 2004, David Popovici se pregătește să împlinească 22 de ani pe 15 septembrie. Încă foarte tânăr, el are de gând să concureze atât timp cât este dispus să o facă, fără să își seteze o vârstă anume la care să se oprească. „Mi-a trecut prin cap și am ajuns la o concluzie. Răspunsul este: pentru cât timp vreau să o fac, pur și simplu. Îmi iau obiective pe termen scurt pentru că a funcționat până acum și ajută să nu controlezi fericirea, cât dictezi ritmul. Și așa că o să fac pentru cât timp îmi doresc, oricât va însemna asta. Habar n-am!”, a mai spus înotătorul.

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David Popovici a dat cărțile pe față despre interacțiunea cu marele Kyle Chalmers

Momentul deosebit dintre cei doi a fost trăit cu mare interes de campionul nostru, care și-a manifestat la rândul său dorința de a se antrena cu australianul, dar mai ales de a concura împotriva sa. „Am vorbit pentru că, într-adevăr, recunosc că mă fascinează puțin să aflu cât mai multe despre el (n.r. Egor Kornev). E un competitor extrem de puternic pe care nu am avut ocazia să-l cunosc până acum. Nu știu cât de multe din lucrurile pe care le-au spus au fost traduse exact cum le-a spus el. Dar am apucat să vorbim, da, pentru că am vrut să ne cunoaștem unul pe altul, să ne aflăm micile secrete din spate, oare cum fac, care e o mică slăbiciune a lui, ce pot să exploatez…

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E primul interviu pe care l-am făcut cu Chalmers și altfel cred că e unul dintre puținele momente în care a fost și el intervievator. Și e o onoare pentru mine să fiu intervievat de către unul dintre idolii pe care îi aveam crescând și unul dintre idolii pe care îi am inclusiv acum, pentru că, așa cum i-am mărturisit și lui, e, după părerea mea, cel mai tare înotător de 100 de metri din istorie de până acum. Și sper să preiau acest rol ulterior, în câțiva ani. Dar e un om în primul rând, pe lângă sportiv, un om pe care îl respect foarte tare și de la care am învățat foarte multe!”, a mai spus David Popovici.

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