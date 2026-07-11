Cât de mare a fost ultima lovitură dată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: ”Cea mai mare finanțare din istorie”. Afacerea de peste 800 de milioane a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman

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Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o veritabilă lovitură în prima jumătate a anului 2026. Cei mai bogați patron din fotbalul românesc au achiziționat afacerile deținute de colosul francez Carrefour în România. În același timp, Banca Transilvania a anunțat că a acordat către Pavăl Holding cea mai mare finanțare din istoria băncii.

Cei mai bogați patroni din fotbalul intern au contribuit la cea mai mare finanțare din istoria unei bănci. Anunț oficial legat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman

În urmă cu mai puțin de o lună, Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman, au finalizat una dintre cele mai importante tranzacții interne, în valoare de 823 de milioane de euro. Mai exact, cei doi miliardari au realizat achiziția Carrefour România. Ceea ce a realizat Pavăl Holding reprezintă o dublă recunoaștere a puterii economice a unei mărci românești.

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În paralel cu lovitura de imagine și expansiunea spectaculoasă a celor doi frați plecați de la un magazin de bricolaj din Bacău, finanțare din istoria Băncii Transilvania (BT). Vorbim de o altă afacere autohtonă care a luat naștere în Cluj-Napoca. În ultimii ani, BT a devenit cea mai mare bancă din România și din Europa de Sud-Est.

Dintr-un comunicat oficial al BT, reiese faptul că această tranzacție ”contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei” și este ”cea mai mare finanțare din istoria sa”, dar și ”din piața finanțărilor bilaterale din România”. ”Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură.

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Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, afirmă Omer Tetik, Director General Banca Transilvania.

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Karina Pavăl, vicepreşedinte al Pavăl Holding: ”Lucrurile importante se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide”

De cealaltă parte, Karina Pavăl, vicepreședinte al Pavăl Holding, a confirmat importanța acestei colaborări între BT și marca proprietarilor Dedeman. ”Credem că lucrurile importante şi valoroase se construiesc în timp, prin încredere şi parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, a declarat aceasta, citată de .

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Reamintim că, pe 23 iunie, . Tranzacția de 823 de milioane de euro, care a fost anunțată în februarie, este a doua cea mai mare din retailul românesc și include Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin şi Columbus Active. Sunt companii cu afaceri cumulate de peste 15 miliarde de lei.

Ulterior, pe data de 30 iunie, grupul francez Carrefour a informat prin Bursa de la Paris că a finalizat vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding. Atunci, au fost îndeplinite toate condițiile necesare închiderii tranzacției. În mod oficial, Carrefour își încheie prezența pe piața locală după mai bine de două decenii.

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Ce avere au frații Pavăl

Conform datelor oferite de publicațiile de specialitate, averea estimată cumulată a fraților Pavăl este de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Cei doi dețin compania Dedeman, cel mai mare retailer român de bricolaj. În același timp, prin Pavăl Holding, mai au participații în numeroase companii și investiții importante în imobiliare și pe piața de capital.

Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, sunt implicați și în fotbal. Cei doi sunt proprietarii clubului FC Bacău, din liga a doua. Fiecare deține câte 50% din acțiuni. Miliardarii din zona Moldovei s-au implicat în proiect încă de la începuturile academiei. La ora actuală, finanțează dezvoltarea clubului.