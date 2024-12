„Cât de mare este dorul de mama ta?”. Adrian Mutu s-a emoționat în direct: „E un subiect sensibil pentru mine”

Fostul mare fotbalist al României, Adrian Mutu, a pus suflet atât pe teren, cât și în afara lui. Familia sa a reprezentat mereu unul dintre cele mai importante lucruri din viață, iar dispariția mamei sale a fost un șoc imens, care i-a lăsat o durere până în ziua de azi.

Adrian Mutu, vizibil emoționat în direct: “Dorul de ea este foarte mare! E un subiect sensibil pentru mine”

Invitat în platoul emisiunii DON MUTU, fostul golgheter din Serie A a vorbit pe larg despre membrii familiei sale și cât de mult a contat sprijinul oferit mai ales de părinții lui în cariera de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

Printre altele, moderatorul și jurnalistul Horia Ivanovici i-a adus aminte “Briliantului” și de mama sa, care din păcate a încetat din viață în urmă cu aproximativ un an. Mutu a preferat să nu se insiste a discuta pe acest subiect, care îl întristează de fiecare dată.

“Dorul de ea e foarte mare, mai ales că luna trecută, acum două săptămâni mai exact, a fost și ziua ei…

ADVERTISEMENT

Și prima dată când am fost doar eu și Tiago la mormântul ei a fost ceva emoționant, dar vreau să ne oprim aici pentru că e un subiect sensibil pentru mine… Nu că nu-mi face plăcere, dar mă răscolește”, a recunoscut Adrian Mutu, .

Adi Mutu, amintiri fabuloase de la juniorii lui FC Argeș: “Am fost o generație de excepție!”

Tot în exclusivitate la emisiunea DON MUTU, care poate fi urmărită în fiecare zi de joi, de la ora 10:30, doar pe site-ul , fostul atacant al echipei naționale , unde a fost coleg printre alții cu Adrian Neaga și Dani Coman.

ADVERTISEMENT

Au fost numai cuvinte de laudă pentru foștii lui colegi, care au confirmat ulterior și au reușit să scrie istorie în campionatul intern și la reprezentativa tricoloră. Adi Mutu s-a format în Trivale la FC Argeș, de unde a fost cumpărat în 1998 de Dinamo București.

“Era finala campionatului de juniori. Noi am ieșit de două ori campioni și am pierdut o finală. La juniorii C și A am ieșit campioni naționali. Am avut o generație de excepție!

ADVERTISEMENT

Eram eu, Dani Coman, Rică Neaga, mai mulți. Mulți au cochetat cu Liga 1. Noi trei am fost cei care am ajuns și la echipa națională. Să ai trei jucători dintr-o generație care ajung să joace la echipa națională e ceva incredibil”, a relatat “Briliantul”.

Adrian Mutu s-a emoționat în direct: „E un subiect sensibil pentru mine”