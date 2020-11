Cât de mare și frumușică s-a făcut fetița lui Connect-R! Fotografia cu Misha și micuța care a smuls like-urile

Maya, fetița lui Connect-R și a Mishei s-a făcut extrem de frumușică, iar cei doi părinți se mândresc cu îngerașul care, încă de la apariția lui, i-a făcut să vadă viața cu alți ochi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă părinții micuței sunt divorțați, copila nu duce dorul niciunuia dintre cei doi, căci au grijă ca Maya să știe ce înseamnă să aibă și mamă, și tată, așa că la acest capitol Connect-R și Misha se înțeleg foarte bine.

Cântăreața a postat o fotografie cu fetița ei pe contul personal de Instagram, iar poza i-a topit pe urmăritori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fetița lui Connect-R s-a făcut extrem de frumușică

„Ce frumoase!; O frumusețe de fată; Sunteti foarte frumoase”, sunt câteva din comentariile pe care le-a primit Misha la imaginea cu fiica ei în mașină.

Fetița în vârstă de 7 anișori nu a avut o copilărie foarte ușoară până acum, și nu ne referim nicidecum la divorțul dintre părinții ei, ci la problemele medicale cu care s-a confruntat.

ADVERTISEMENT

Maya a fost diagnosticată cu o boală autoimună, motiv pentru care a dezvoltat un strabism, iar multă vreme părinții au fost cu ea prin spitale.

Relația dintre Misha și Connect-R și probleme medicale ale fetiței lor

Din fericire, acum micuța este veselă și zâmbitoare și se bucură de căldura părintească, pentru că amândoi îi fac toate poftele cum este și normal atunci când copilul este totul pentru tine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Misha și Connect-R s-au căsătorit în anul 2013, însă nu mai sunt împreună din anul 2017. Au tot încercat să reînnoade relația de iubire, dar nu s-a putut, așa că, în ultimă instanță, singura soluție care le-a mai rămas pentru binele fiecăruia a fost divorțul.

„Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat”, a fost anunțul lui Connect-R de acum mai bine de doi ani legat de despărțirea de Misha, potrivit click.ro.

ADVERTISEMENT