Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat o imagine rară cu Natalia și Anastasia

Cristi Chivu se poate declara un bărbat împlinit, din toate punctele de vedere. Antrenorul de la Inter are o familie superbă, iar cele două fiice ale sale i-au moștenit pasiunea pentru sport. În ce ipostază le-a surprins Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, pe fiicele lor.

Cât de mult au crescut cele două fiice ale lui Cristi Chivu și ale Adelinei

În anul 2008, Adelina Chivu a luat o decizie care i-a schimbat radical viața. Aceasta a decis să se mute în Milano pentru a fi aproape de soțul ei, Cristi Chivu. Chiar dacă a renunțat complet la tot ce avea în România, Adelina a recunoscut că nu regretă nicio secundă decizia luată.

Peste hotare, frumoasă, iar în prezent au două fiice, pe Anastasia și pe Natalia. Adelina Chivu este extrem de mândră de fiicele ei și de faptul că a putut să le crească așa cum a știut ea mai bine. Anastasiei și Nataliei nu le-a lipsit nimic și se pare că tatăl lor le-a insuflat pasiunea pentru fotbal.

Recent, Adelina Chivu a postat mici fragmente cu fiicele ei în timp ce acestea se aflau pe terenul de fotbal. Astfel, urmăritorii Adelinei au putut să vadă cât de mult au crescut fiicele lui Cristi Chivu și cât de frumoase sunt.

De asemenea, cu ocazia acestor mici filmări postate pe Instagram, Adelina a demonstrat că le oferă fiicelor ei tot suportul de care au nevoie și că le încurajează să facă ceea ce le place cu adevărat. Nici Cristi Chivu nu a lipsit. Adelina l-a surprins pe soțul ei în timp ce le privea cu mândrie pe Anastasia și Natalia.

Fanii le-au putut vedea pe fetele lui Cristi Chivu și la nunta lui Ianis Hagi cu Elena

s-au aflat pe lista invitaților de la nunta lui Ianis Hagi cu Elena. Evenimentul a avut loc la Domeniul Știrbey, acolo unde în urmă cu 17 ani Cristi Chivu și Adelina și-au organizat nunta.

Antrenorul de la Inter și frumoasa lui soție au avut o apariție de zile mari, iar fiicele lor au furat toate privirile. Natalia și Anastasia au purtat rochii lungi, negre și s-au asortat cu mama lor, toate fiind extrem de elegante și frumoase. La fel de elegant a fost și Cristi Chivu, care a întregit imaginea de familie.

Adelina Chivu a fost criticată de familie pentru modul în care și-a crescut cele două fiice

În urmă cu ceva timp, Adelina Chivu a decis să fie mai sinceră ca niciodată și să povestească episoadele mai puțin plăcute din viața ei. Soția lui Cristi Chivu a recunoscut că a fost victima bullying-ului, iar persoanele care au atacat-o cel mai mult au fost familia și apropiații.

Adelina Chivu a povestit că a fost intens criticată pentru modul în care și-a crescut fiicele. Fosta vedetă de televiziune a preferat să nu pună în practică metodele parentingului modern, ci a stabilit propriile sale reguli pentru Natalia și Anastasia.

Chiar dacă a fost pusă la zid de multe ori, Adelina Chivu nu s-a lăsat deloc influențată de părerile celor din jur. În prezent, soția lui Cristi Chivu este foarte mulțumită de tot ce a reușit să facă pentru fiicele ei și de modul în care le-a crescut.

„Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile.

Acum suntem cele mai bune prietene. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart.”, a spus Adelina Chivu, în podcast-ul

Cum a reușit Adelina Chivu să le țină pe fiicele ei departe de anturajele periculoase

Fiicele lui Cristi Chivu au crescut la Milano, iar asta a însemnat o adevărată provocare pentru Adelina Chivu. Soția antrenorului de la Inter a recunoscut că Milano a devenit un oraș periculos și că nu mai este deloc liniștit și sigur, cu atât mai puțin pentru două adolescente.

Pentru ca fiicele ei să fie mereu în siguranță, Adelina este mereu atentă și are grijă ca Anastasia și Natalia să nu intre în anturaje periculoase. Ce-i drept, munca i-a fost ușurată și de faptul că cele două fiice ale sale sunt foarte cuminți și ascultătoare.

„Ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat. Faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă. Milano, în ultimii ani, este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat.”, a mai spus Adelina în podcastul lui Mihai Morar.