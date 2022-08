Cât de mult a contat atmosfera făcută de fanii FCSB pe Arena Naţională: “Am fost puţin speriaţi”

FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Conference League, , care a umplut după mult timp Arena Națională.

Antrenorul celor de la Dunajska Streda, impresionat de atmosfera creată de fanii FCSB: „A fost o atmosferă electrizantă”

Adrian Gula consideră că echipa sa putea să înscrie în două rânduri: „A fost un meci foarte bun, am avut două ocazii foarte mari pe care, din păcate, nu le-am fructificat. În a doua repriză băieţii noştri au stat foarte bine pe teren”.

Antrenorul celor de la Dunajska Streda a surprins și e de părere că echipa sa a jucat mai bine decât FCSB: „Noi cred că am fost puţin speriaţi şi nu am reuşit să înscriem, dar cu toate astea cred că pe toată durata partidei am fost echipa mai bună”.

Gula a fost mulțumit atât de jocul echipei, cât și de fiecare jucător în poartă: „Nu doar ca individualităţi, ci toată echipa a făcut un meci fantastic. Însă, din păcate, nu am reuşit să ne calificăm.

Dar am ieşit cu capul sus, sunt mulţumit de echipa mea, chiar dacă nu ne-am calificat, trebuie să ţinem capul sus şi avem cu ce să ne mândrim”.

Cu toate acestea, antrenorul a avut putea să își felicite adversarii: „A fost o atmosferă într-adevăr frumoasă, vreau să felicit FCSB pentru spectatorii pe care îi are, a fost o atmosferă electrizantă, o atmosferă în care e frumos să joci fotbal.

Dar chiar şi în aceste condiţii am ieşit cu capul sus. Trebuie să felicit echipa FCSB pentru calificare”, a declarat Adrian Gula, antrenorul celor de la Dunajska Streda.

Cum au sărbătorit fanii FCSB-ului calificarea în play-off-ul Conference League

la finalul meciului cu Dunajska Streda, când au aprins telefoanele și au făcut un adevărat show de lumini.

FCSB va juca în turul următor împotriva celor de la Viking Stavanger, iar Mihai Stoica așteaptă 50.000 de suporteri la meciul tur cu norvegienii: „Vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu am trăit niciodată o astfel de atmosferă. Când suporterii noștri, peste 40.000 de suporteri și-au aprins lanterna de la telefoane a fost ceva incredibil, eu nu am trăit niciodată așa ceva de când sunt la Steaua (N.r – FCSB).

Se deschide și peluza și să vedem câți suporteri norvegieni vor veni, dar cred că vom depăși 50.000 de fani”, a spus managerul general al FCSB, la .

Echipa lui Nicolae Dică are o medie de peste 20.000 de spectatori la primele șase meciuri din acest sezon.