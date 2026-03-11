Cât de mult a crescut averea lui Ion Țiriac. Ei sunt miliardarii români care l-au depășit în Topul Forbes

ADVERTISEMENT

Forbes a publicat topul miliardarilor români pentru anul 2026. Țara noastră are 6 reprezentanți de seamă, la fel ca-n ultimele 4 ediții. Cât de mult a crescut în ultima perioadă averea lui Ion Țiriac. Care sunt oamenii de afaceri care l-au depășit.

Ce avere are, de fapt, Ion Țiriac

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați afaceriști români, cu toate că a fost întrecut de alții încă de anul trecut. În 2026, conform unui clasament realizat de o celebră revistă americană, a reușit să urce în top mai multe poziții.

Potrivit publicației , ocupă locul al doilea în România, în timp ce la nivel mondial este clasat pe poziția cu numărul 1.817. Averea sa a crescut destul de mult în ultima perioadă, susțin jurnaliștii de peste Ocean.

Are un patrimoniu financiar de 2,3 miliarde dolari. În 2025, fostul mare jucător de tenis a cărei avea în conturile bancare 2,1 miliarde de dolari.

În prezent, Ion Țiriac nu este doar un cunoscut om de afaceri, ci și o persoană care se implică în diverse activități caritabile. Cu toate acestea, fiul său, Alexandru Țiriac, conduce fundația care poartă numele renumitului sportiv.

În altă ordine de idei, fostul tenismen a fost însurat o singură dată. Mariajul a durat circa 2 ani, însă puțini oameni știu .

Cine l-a întrecut pe Ion Țiriac

Topul Forbes îl clasează pe Ion Țiriac pe locul doi, fiind depășit de antreprenorii Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt co-fondatori ai companiei americane de software Databricks. Au urcat pe locul 838 la nivel global, după ce în 2025 au ocupat poziția 1.462.

Averile lor nete se ridică la valoarea de 5 miliarde de dolari fiecare. De asemenea, pe locul 3 se află fondatorii Dedeman, care sunt și cei mai bogați patroni de club din fotbalul românesc. Dragoș și Adrian Pavăl ocupă locul 1.952, la nivel global.

Conform specialiștilor, au în conturi 2,1 miliarde de dolari, în creștere de la două miliarde de dolari în 2025. În clasament se găsește și Daniel Dines, care a fost cel mai bine clasat român în acest top, vreme de doi ani consecutivi, 2021 și 2022.

Omul de afaceri se află pe ultima poziție a miliardarilor români din 2026. E deținătorul unei averi de aproximativ 1,3 miliarde dolari. Din păcate, această sumă este în scădere, după ce în anul anterior acumulase 1,4 miliarde de dolari.

Afaceristul care conduce topul Forbes

Jurnaliștii de la Forbes nu aveau cum să treacă cu vederea primul loc în topul miliardarilor. Elon Musk, șeful companiei SpaceX, este cel care ocupă această poziție dintr-un număr de 3.428 de oameni de afaceri din întreaga lume.

Clasamentul include mai mulți antreprenori decât în 2025, fiind incluși alți 400. Cu toate acestea, proprietarul de la Tesla se bucură de un an foarte bun. Averea lui a crescut cu aproape 500 de miliarde de dolari.

Prin urmare, are 838.5 miliarde dolari. Locul doi este ocupat de Larry Page, cofondatorul Oracle, cu o avere de 254,4 miliarde de dolari. Per total, averea combinată a celor din topul Forbes se ridică la 20,1 trilioane de dolari.