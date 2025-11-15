Cât de mult a crescut averea lui Rinat Ahmetov de la începutul războiului cu Rusia. Miliardarul, cu care Mircea Lucescu a făcut perfomanțe uriașe, a dat o mare lovitură în doar 12 luni

ADVERTISEMENT

Analiștii financiari au aflat cât de mult a evoluat averea lui Rinat Ahmetov. Creșterea este una semnificativă și a început să fie simțită încă de la începutul războiului cu Rusia. Prietenul lui Mircea Lucescu a dat lovitura într-un singur an.

Cât de mult a crescut averea lui Rinat Ahmetov de la începutul războiului cu Rusia

Rinat Ahmetov este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Afaceristul care este patron al clubului de fotbal Șahtior Donețk, unde Mircea Lucescu a făcut istorie, a adunat milioane în conturi în ultimii ani.

Oligarhul și-a crescut veniturile de la începutul conflictului cu Rusia. Cu toate că țara sa natală este devastată de război, acesta a reușit să se îmbogățească semnificativ. Specialiștii financiari au remarcat o creștere fabuloasă.

Spre exemplu, Bloomberg Billionaires Index susține că afaceristul a încasat 103 milioane de dolari într-un singur an. În momentul de față, averea sa este estimată la valoarea de 6,32 de miliarde de dolari. Prin urmare, astfel a devenit numărul 1 în clasamentul celor mai bogați ucraineni.

De asemenea, ocupă locul 500 în topul celor mai bogați oameni de pe glob. În schimb, Forbes este de părere că averea lui Rinat Ahmetov a crescut și mai mult. O analiză arată că , care vrea să cumpere Combinatul Siderurgic din Galați, are 7,9 miliarde de euro.

În anul 2024, averea afaceristului ucrainean era evaluată la doar 4 miliarde de dolari. De asemenea, în anul 2020 deținea în conturile bancare suma de 2,4 miliarde de dolari, îmbogățirea fiind una extrem de vizibilă.

Ce spun analiștii despre averea lui Rinat Ahmetov

Bloomberg și Forbes au estimări diferite, însă ambele confirmă că Rinat Ahmetov și-a crescut averea de la izbucnirea războiului cu Ucraina. Apropiatul lui Mircea Lucescu, care , nu a făcut nicio declarație pe marginea veniturile sale.

„Printre alți factori se numără creșterea semnificativă a valorii băncii PUMB, pe fondul stabilității sistemului bancar; reevaluarea economiilor provenite din dividendele afacerilor deținute.

Lansarea pe apă a iahtului de 139 de metri Luminance, estimat la 500 milioane de dolari, care probabil îi aparține lui Ahmetov”, au notat analiștii financiari din Ucraina despre evoluția averii lui Rinat Ahmetov, scrie .

Cu toate acestea, oligarhul a făcut o donație importantă în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Dezvăluirea a fost făcută de Sergei Palkin, omul de bază al miliardarului. Acesta a anunțat că afaceristul a donat aproape 300 de milioane de dolari până acum.