Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă

Averea Simonei Halep a crescut odată cu performanțele sale din tenis. Iată însă că au urmat și o serie de cheltuieli după retragere, iar acestea au ajuns să-i ia din conturi sportivei milioane de dolari.

Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep

Simona Halep va rămâne cu siguranță una dintre cele mai apreciate sportive din lume. Săptămâni întregi, aceasta a reușit să se mențină pe primul loc în clasamentul WTA și a bifat reușite impresionante.

În luna februarie 2025 însă, sportiva s-a retras din tenis. Și iată că presa din SUA a făcut câteva ”cercetări” și a aflat că averea Simonei Halep ar fi avut de suferit odată cu această decizie.

Mai exact, la aproape un an de la retragere, averea sportivei ar fi scăzut cu 18 milioane de dolari, anunță americanii de la . Aceeași sursă mai scrie că averea Simonei Halep din prezent ar fi estimată la 30 de milioane de dolari.

De ce ar fi scăzut averea sportivei

Americanii nu au scris însă și care a motivul pentru care a apărut ”pierderea” de 18 milioane de dolari. Totuși, trebuie menționat faptul că de când s-a retras din tenis, sportiva a făcut o mulțime de investiții.

În primul rând a investit în imobiliare. De asemenea, Simona Halep a investit și în domeniul Horeca. De altfel sportiva are mai multe restaurante, dar și .

Cât a reușit însă să strângă sportiva de-a lungul carierei sale? În total, scriu americanii, câștigurile din tenis i-ar fi adus 40.232.663 de dolari. Nu este însă clar ce s-a întâmplat ulterior cu această sumă.

Cum a afectat-o retragerea din tenis pe Simona Halep

Chiar dacă averea Simonei Halep a scăzut, De altfel chiar ea a dezvăluit recent că ultimii ani au venit la pachet cu o presiune uriașă.

Sportiva a povestit că a îndrăgit tenisul și că de fiecare dată a jucat cu mare drag. Totuși, avea un program strict de la care nu putea să se abată și tot timpul a trebuit să rămână un model pentru ceilalți.

„Atunci când faci ceva în sport – și pot vorbi despre asta – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.

A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor”, a spus sportiva.

Uitându-se în urmă, Simona Halep nu regretă că a renunțat la întreaga sa carieră. Sportiva s-a declarat pregătită să învețe și alte lucruri noi și totodată să se bucure din plin de noua sa viață.