Andreea Esca face sport în fiecare zi și acest lucru se observă și la silueta ei, care s-a subțiat considerabil în ultimul timp, lăsându-i pe fani fără cuvinte. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV este mai slabă ca oricând.

Aceasta a publicat un videoclip din timpul antrenamentului la sala de fitness, iar fanii au felicitat-o pentru că a avut ambiția să facă exerciții fizice, recunoscând că arată foarte bine la 48 de ani.

Andreea Esca este cea mai apreciată figură din România atuni când vine vorba de jurnalism și are o carieră de peste un sfert de veac numai la Pro TV. Știrista a avut mereu grijă la aspectul fizic, mai ales că apare atât de des pe sticlă.

Cât de mult a slăbit Andreea Esca. Prezentatoarea de la Pro TV i-a lăsat pe fani fără cuvinte

Andreea Esca i-a surprins pe urmăritorii de pe rețelele de socializare după ce a postat câteva imagini cu ea în timpul unui antrenament la sală. Vedeta face sport în fiecare zi pentru a-și menține silueta și se pare că nu a dat greș până acum.

La vârsta ei, Andreea Esca nu arată foarte diferit, dacă este să comparăm cu debutul ei în lumea televiziunii. Ba chiar pare să întinerească pe zi ce trece și se poate lăuda cu o frumusețe naturală, dar și cu un corp de model.

Prezentatoarea a publicat un clip video de la sală, iar fanii au felicitat-o pentru reușita ei. De un an practică astfel de exerciții și a dezvăluit ce mănâncă pentru a evita kilogramele în plus: „Nu mănânc pâine, paste sau cartofi”, a spus aceasta, potrivit cancan.ro.

O postare distribuită de Andreea Ioana (@andreeaesca)



Fanii o apreciază pentru exemplul oferit și i-au transmis că poate „concura” cu femei mult mai tinere datorită siluetei lipsite de imperfecțiuni. „Bravo Andreea te apreciez și îndrăgesc foarte mult!!!/ Arăți impecabil!Poți concura cu multe fete tinere! Sănătate și numai bine!/ Bă ești nebună???”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Cum s-a hotărât Andreea Esca să slăbească

Nu a fost deloc ușor să aibă grijă de silueta ei. Andreea Esca a abandonat multe diete până a început acest antrenament special, care a dat roade destul de repede, după cum a dezvăluit prezentatoarea.

„Nu pot să spun. Dar a existat un moment în care m-am hotărât şi, chiar dacă au mai fost asemenea zile din viaţă în care am zis că o să renunţ să mai mănânc dulce, o să renunţ să mai mănânc seara şi, mă rog, reuşeam pentru câteva zile sau pentru o săptămână, două, şi pe urmă abandonam.

De data aceasta, am fost hotărâtă să nu mai abandonez şi cred că m-a ajutat foarte mult şi faptul că în afară de această mică dietă, am început să fac un fel de Pilates de care m-am îndrăgostit. Şi faptul că n-am mai lipsit nici o zi de la antrenament (se face aproape un an de zile de când fac constant, de 3 ori pe săptămână) m-a ajutat foarte mult să văd şi rezultatele destul de repede.

Şi atunci te simţi mai motivată şi îţi dă curaj să mergi mai departe. Şi te face oarecum vinovată în momentul în care ai vrea să abandonezi. Şi ca să nu mă simt vinovată şi să mă simt bine, am continuat”, a declarat Andreea Esca pentru csid.ro.