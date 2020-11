Cât de mult a slăbit Cristi Borcea! Partenerul Valentinei Pelinel aproape că e de nerecunoscut!

Cristi Borcea a slăbit foarte mult, iar fanii cuplului pe care îl formează cu Valentina Pelinel au fost surprinși când l-au văzut pe fostul șef de la Dinamo în cea mai recentă fotografie postată în mediul online.

Nu se știe dacă afaceristul a slăbit pentru că a vrut sau l-au slăbit necazurile cu care s-a confruntat în ultimii ani, dar cert este că arată complet diferit față de cum îl știa lumea.

Valentina a postat o imagine cu soțul ei pe contul personal de Instagram, iar internauții au observat că fostul dinamovist a dat câteva kilograme jos.

Cristi Borcea e vizibil mai slab

Soțul fotomodelului internațional este foarte fericit cu noua lui viață, iar recent a anunțat că a renunțat la afaceri, pentru o vreme, de dragul familiei sale.

„Ei sunt comoara mea! Da, sunt fericit. Mi-am luat pauză de la afaceri, de la tot, cât timp au stat ei aici, lumea poate să meargă înainte și fără mine.

Le-am dedicat lor timpul, fiindcă mi-era dor de ei. A început să mă prindă bine viața de familist. Mi-a fost greu fără ei, nici eu n-am putut să merg în America, nici ei nu au avut cum să ajungă aici.

Să-i văd pe toți la aceeași masă, cum râd, m-a emoționat teribil, devin foarte sentimental, iar eu nu sunt om care se pierde cu firea”, a mărturisit de curând Borcea pentru ziarul Libertatea.

După ce a ieșit din pușcărie, Cristi Borcea a vrut să se ocupe mai mult de familie, iar Valentina Pelinel pare să fei femeia lângă care omul de afaceri și-a găsit, în sfârșit, liniștea, după eșecurile mariajelor cu Alina Vidican și Mihaela Borcea.

Borcea are 9 moștenitori

Cu penultima nevastă, Mihaela, Cristi are o legătură cordială, însă despre relația dintre el și Vidican nu se mai știe nimic, aceasta fiind stabilită în Miami.

Borcea are 9 copii din căsnicii diferite, cu vârstele între un an și 23. Cu Mihaela are trei copii, pe Patrick, cel mai mare dintre ei și pe gemenii Antonia Melissa și Angelo (17 ani).

Cu Vidican îi are pe George Alexandru, în vârstă de 8 ani și pe Gloria, de 7 ani. În urma relației pe care a avut-o cu avocata Simona Voiculescu, Cristi s-a mai ales cu o fetiță, Carolyn, în vârstă de 14 ani.

Cu Valentina Pelinel are trei copi, gemenele Indira și Rania de un an și 8 luni și pe Milan, în vârstă de 4 anișori.