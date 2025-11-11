Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe plan personal: ”Acum mă stabilizez”

ADVERTISEMENT

Dan Alexa a slăbit după Asia Express, însă recunoaște că nu neapărat competiția l-a făcut să ajungă în acest punct. Antrenorul și-a schimbat complet stilul de viață, s-a redescoperit, iar acum vrea să se stabilizeze.

De ce a slăbit Dan Alexa la Asia Express

Provocarea Asia Express a fost ceva dificil pentru Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cei doi au avut de traversat momente dificile nu doar pe plan fizic, ci și emoțional, iar rezultatele s-au văzut destul de clar.

ADVERTISEMENT

Dan Alexa recunoaște că a slăbit la Asia Express, însă strict pentru că și-a dorit acest lucru. Inclusiv problemele din viața sa personală l-au făcut să dea jos câteva kilograme bune, adaugă el.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2.”, a declarat Dan Alexa pentru .

ADVERTISEMENT

Câte kilograme are antrenorul acum

Când a plecat la Asia Express, antrenorul cântărea nu mai puțin de 92 de kilograme. În prezent însă, acesta are mai puțin de 80 de kilograme și nici că își dorește să se mai îngrașe, ci să rămână stabil.

ADVERTISEMENT

Evident, e nevoie și de eforturi, povestește acesta. După ce a slăbit, Dan Alexa a devenit mai atent la mâncare. Mănâncă o singură dată pe zi și totodată recunoaște că nu prea simte nevoia de mai mult de atât.

„Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme. Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc… Beau cafea și o beau cu lapte… și seara mănânc cât vreau.”, a mai spus antrenorul, potrivit aceleiași surse.

ADVERTISEMENT

Dan Alexa a divorțat de soția sa

Cât despre ”Asia Express X 2”, la care a făcut referire antrenorul, El și Andrada au fost căsătoriți timp de 6 ani, dar și-au spus adio.

Zvonurile spuneau că aceasta i-ar fi fost infidelă. Și iată că luni mai târziu, antrenorul povestește că nu îi poartă pică fostei sale partenere de viață. Pe de altă parte, infidelitate a fost ceva inacceptabil pentru el.

După separare, Dan Alexa a traversat momente destul de dificile. Pe de altă parte, și că o prioritate rămâne Arkan, băiatul pe care îl are cu fosta sa soție.

„N-a fost ușor, pentru că nu m-am gândit nicio clipă la asta înainte să plec. Dar după tot ce s-a întâmplat, a fost soluția firească și necesară pentru toată lumea. Sincer, eu, ca structură, nu pot trece peste infidelitate. E ceva care îți produce un impact puternic. Am vorbit o perioadă cu Andrada, dar când dispare încrederea – baza unei relații – e foarte greu să mai construiești ceva.

Nu-i port pică. Lucrurile s-au liniștit. Dar pentru mine, genul ăsta de greșeală e motiv clar de divorț. Ce contează acum este să găsim un numitor comun pentru a avea grijă de Arkan. El este cel mai important. Am trecut peste. Dacă eu nu înțeleg astfel de situații, nu le înțelege nimeni. Am experiență de viață. Nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple, dar se întâmplă. E vorba despre alegeri și despre ce vrei cu adevărat de la viață. Acum, tot ce contează e echilibrul fiului meu”, a declarat Dan Alexa pentru revista .